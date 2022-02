Nikkole Teja enamora a sus seguidores en redes luciendo los colores del Necaxa.

La futbolista Nikkole Teja es una jugadora que recientemente ha llegado a las Centellas del Necaxa, se ha robado las miradas de propios y extraños en redes sociales al lucir su belleza y figura en cada una de sus publicaciones y en esta ocasión lo hizo portando los colores de su club.

Nikkole Teja es una futbolista estadounidense que desde hace unos meses se encuentra en México, donde ha entreno con algunos equipos sin hacer un debut profesional en la Liga MX Femenil, hasta que llegó al conjunto hidrocálido donde ya tuvo sus primeros minutos en el Circuito Rosa.

La nueva delantera del Necaxa ha dejado ver parte de su vida diaria en sus redes sociales, donde se ha hecho de una gran popularidad en los seguidores de la Liga MX Femenil, dejando ver su belleza durante los entrenamientos y en sus días libres.

En esta ocasión Teja cautivo a sus seguidores en redes sociales al mostrar su linda figura y belleza portando los colores de las Centellas del Necaxa durante un partido de los dos en los que ha mirado minutos, haciendo referencia a su debut.

“Tienes un sueño… tienes que protegerlo. Las personas no pueden hacer algo por sí mismas, quieren decirte que tú no puedes hacerlo. Si quieres algo, ve y obtenlo. Período. -la búsqueda de la felicidad”, escribió Nikkole en la publicación donde mostró su belleza portando el uniforme de casa del Necaxa alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Foto de Nikkole Teja durante un partido con Necaxa luciendo hermosa/Foto: Instagram

Nikkole Teja se ha encargado de compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como algunos momentos de sus entrenamientos para mantenerse en forma ganándose los corazones de sus seguidores que se deleitan con su belleza mostrada en cada una de sus publicaciones.

