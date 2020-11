Niña agradece a Saúl 'Canelo' Álvarez por ayudarla en tratamiento

El campeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, sigue mostrando su lado humano cuando se trata apoyar alguna causa altruista. Esta vez, el peleador tapatío respondió a una fan muy especial, a quien ofreció su ayuda para atender un problema de salud.

Lupita, una pequeña de Guadalajara fanática del cuatro veces monarca mundial, envió un video al boxeador para solicitarle su ayuda. La niña le proponía comprar unos guantes para que Canelo se los firmara, para poder subastarlos y así poder pagar sus terapias para poder caminar.

Saúl Álvarez respondió al llamado pero le propuso otra cosa; que se olvidara de los guantes ya que él le iba a pagar sus terapias y los aditamentos necesarios para que Lupita pudiera caminar de nuevo.

Ante tal respuesta y generosidad de Saúl Álvarez, la pequeña, emocionada, le contestó: “muchas gracias por el dinero que me mandaste para mi operación. Ahora eres mi Ángel de la Guarda. A parte de un buen boxeador, eres una gran persona”.

Álvarez hizo llegar el dinero a la familia Lupita, para cubrir todos sus gastos médicos.

"Hola Saúl 'Canelo' Álvarez, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea, me has hecho la niña más feliz del mundo, te deo muy buena suerte y yo se que vas a ganar esta pelea", dijo de entrada Lupita, cuando hizo la solicitud, mediante un video que fue publicado en la página de Facebook, Gancho al Hígado.

Al enterarse del mensaje, el Canelo "hermano, dile que con mucho gusto, que con todo mi corazón, que es un sí rotundo. Dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo les doy, por favor, dile que no se preocupe por firmarlos (los guantes)".

OTRAS AYUDAS

No es la primera vez que Canelo hace un noble gesto como este. En octubre pasado, el campeón mexicano hizo una donación de 220 mil pesos a la fundación Nariz Roja que buscaba recaudar fondos para comprar tratamientos para pacientes pediátricos de un hospital de Puebla.

Asimismo, a mediados de mayo pasado, Saúl Álvarez donó 950 kits para los médicos residentes que atendía a pacientes con Covid-19 en el Hospital Civil de la ciudad de Guadalajara. Cada uno de estos kits incluía cinco mascarillas KN95, lentes protectoras y dos trajes de protección individual.

CERCA SU RETORNO AL RING

El "Canelo" se convirtió recientemente en agente libre, tras llegar a un acuerdo con DAZN y Golden Boy Promotions, después de que en septiempre pasado presentó una demanda en contra de ambas empresas por incumplimiento de contrato.

Asimismo se ha mencionado que el tapatío pretende pelear en el mes de diciembre y su rival sería el británico Callum Smith.