Niño desconsolado esperó a Lionel Messi pero este nunca llegó (Foto)

Barcelona.- El conjunto catalán citó a sus jugadores este domingo para realizar las pruebas médicas para a partir de este lunes iniciar el nuevo proyecto de Ronald Koeman. Conforme pasaron las horas comenzaron a llegar los futbolistas y desde muy temprano un niño con la "10" en su espalda esperaba con ansias a su idolo quien nunca apareció.

Las puertas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper recibió a cada una de las estrellas del Barcelona pero quien era más esperado nunca apareció. Un par de niños justo en la entrada miraron como llegaban jugadores pero no Messi. Con su jersey mantenían la esperanza para verlo una vez más con el Barcelona, pero eso nunca pasó, tal y como lo había anunciado este sábado, no se presentó debido a que tiene entendido que su contrato finalizó.

A través de la cuenta de Twitter de la periodista Jennifer Seefoo quien compartió las imágenes de dichos niños sentados a las orillas de la calle cabizbajos con mucha tristeza al ver que uno de sus máximos ídolos está a nada de irse de su club.

La ausencia de Messi hoy en la Ciudad Deportiva del #Barça deja esta estampa. Parece que Leo se ha olvidado de ellos. pic.twitter.com/w4t2LMBIcd — Jennifer Seefoo (@JennSeefoo) August 30, 2020

A pesar de que Messi no se presentó a las pruebas PRC el argentino sigue obligado a reunirse con el club pues más temprano LaLiga dio a conocer su postura acerca del caso en donde deja ver su apoyo al Barcelona con quien aun mantiene vigencia en su contrato y que solo podría darse de baja de los registros de la competición si se paga su cláusula de 700 millones de euros.

Dicho comunicado no ha sido respondido por el jugador argentino pero se espera que en las siguientes horas vuelva a dar alguna actualización sobre su caso. Hasta el momento no habría nada que vuelva a dejar las cosas como estaban, se aproxima su salida y a menos de que un verdadero milagro suceda el argentino no se presentará con su aún club.

Resto de jugadores que si se dieron cita a los exámenes | Captura de Twitter

Otros jugadores que si acudieron a pesar de que el entrenador no los considera para la siguiente temporada fueron Luis Suárez y Arturo Vidal. Ambos futbolistas llegaron puntuales y se realizaron sus respectivas pruebas, mismas que no tardaron más de 15 minutos. Luego de eso salieron cada uno en sus autos.

Se espera que a partir de este lunes los trabajos en cancha den inicio ya bajo el mando de Ronald Koeman, muchos otros jugadores, principalmente los refuerzos ya han tenido algunas sesiones individuales para meterlos en ritmo para cuando se integren los demás.

