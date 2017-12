"No descarto regresar a México": "Gullit" Peña

Ciudad de México.- Carlos Peña sabe que pasa por un buen momento en el futbol escocés, en las filas del Rangers, pero no descarta regresar al futbol mexicano tras su paso por el Viejo Continente.

En una entrevista exclusiva con Marca Claro, el Gullit aseguró que sin importar en que equipo o país se encuentre, su mentalidad siempre ha sido la de sobresalir y hacer historia.

"(Estoy) concentrado con el Rangers, espero cumplir los tres años que tengo de contrato y luego veremos a ver lo que pasa. No tengo ningún problema si regreso a México, mientras esté contento con mi familia.

"En cualquier equipo que he estado, mi mentalidad va a ser triunfar, hacer bien las cosas y dejar una historia. Eso es lo que pasa por mi cabeza. Pero no descarto tener una opción B de volver a México, no pasaría nada", puntualizó el futbolista mexicano.

El 9 de septiembre anoto su primer gol contra el Dundee FC, dicho partido termino en victoria 4-1 a favor de su equipo.

El 19 de septiembre volvio anotar esta vez en Copa de la Liga de Escocia abriendo el marcador contra el Partick Thistle F.C. El partido termino 3-1 a favor de los Rangers F.C., en ese mismo partido su compatriota Eduardo Herrera igual anoto.

El 13 de octubre visitaron el McDiarmid Park en Perth y anoto su primer doblete en la victoria sobre St. Johnstone Football Club.

