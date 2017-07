No estamos conformes con subcampeonato: Bravo

El arquero y capitán de la selección chilena de fútbol, Claudio Bravo, aseguró hoy que el equipo no quedó conforme con el subcampeonato logrado en la Copa Confederaciones de Rusia de 2017, tras la derrota ante Alemania por 1-0.

“No estamos conformes ni satisfechos, nosotros queríamos traer la copa a Chile”, dijo Bravo en conversación con los medios locales a su llegada a Chile.

No obstante, el meta del Manchester City de Inglaterra afirmó “hay que estar tranquilo, ya habrá momento para pensar en las clasificatorias, ahora me toca descansar y ver a la familia. Cuando las cosas no van bien y no funcionan, la familia es la que está contigo, van a ser unos días donde nos vamos a olvidar del fútbol”.

Chile cayó por 1-0 ante Alemania en el estadio Krestovski de San Petersburgo, Rusia, en un juego donde “La Roja” dominaba al cuadro teutón, no obstante un error en la zaga chilena, permitió al equipo europeo marcar el gol que a la postre sería definitivo.

Al respecto, Bravo tuvo palabras para el autor del error, el volante Marcelo Díaz, y aseguró que como plantel “no enjuiciamos a nadie, menos cuando pasa algo así, cuando ganamos, ganamos todos, no porque cometió un error lo vamos a crucificar, no somos una generación que piense de esa manera”.

Chile perdió su primera final en dos años, tras consagrarse bicampeón de la Copa América al derrotar en la edición de 2015 a Argentina en penales y repetir en la Copa América Centenario de 2016 donde también se impuso a la albiceleste desde los once pasos.

“La Roja” ahora se concentrará en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, donde se medirá ante Paraguay el 31 de agosto en Santiago y frente a Bolivia en La Paz el 4 de septiembre.

Con información de Xinhua