"No estamos para jugar la Copa GNP": Siboldi

México.- Sin duda uno de los equipos que mas ha tenido difícil el regreso a las canchas es Cruz Azul, tanto por los casos positivos de coronavirus en el equipo, como el poco tiempo para entrenar con plantilla, por eso el técnico de la 'Máquina, Robert Dante Siboldi, habló al respecto.

Siboldi habló especificamente del mini torneo que esta en puerta a partir del próximo viernes 3 de julio, la Copa GNP por México, debido a los 3 futbolistas positivos confirmados, así como los que están a la espera de corroborar, señalando que fisicamente no están para nada preparados.

No estamos aptos para soportar una carga de un partido de 90 minutos, el mismo jugador lo sabe. La realidad es que no estamos para jugar, entonces creo que tengo que cumplir con el compromiso que tiene el club y enfrentar este torneo" afirmó el estratega.

El uruguayo también mencionó que volvieron a realizarse las pruebas el día de hoy a todo el equipo, además de continuar con el tema de la Copa, expresando que es un gran parametro enfentar a equipos como Pumas, América y Toluca, sin embargo reiteró que todo dependerá de las evaluaciones físicas.

Sin duda que sensacional para prepararnos en otras circunstancias, partidos contra Pumas, América y Toluca, tomar esos partidos de preparación por enfrente del torneo, sin lugar a dudas. No es que esté en desacuerdo, al contrario, pero no es conveniente en este momento, a cómo estamos nosotros, no sé los demás equipos, pero con base en las evaluaciones físicas no estamos todavía listos, no hemos podido entrenar con todo el grupo completo, es todavía lo que me preocupa", añadió.