¡No, gracias! Olympique de Marsella tampoco tiene interés de fichar a Cristiano Ronaldo

Marsella, Francia.- Aunque el nombre de Cristiano Ronaldo es alabado en el universo del futbol mundial, en estos momentos vive una novela de suspenso que no puede terminar debido a que varios equipos le cierran las puertas para convertirse en su siguiente goleador.

Cabe recordar que el futbolista ya no halla la forma de hacer entender que no está contento en el Manchester United, por lo que está en busca de un nuevo equipo antes de que se agote el tiempo, pero sigue sin tener éxito al revelarse que varios clubes le han dicho "No" al astro portugués.

La semana pasada se estimó que su agente llegaríar a un buen acuerdo con alguno de los equipos italianos: Inter o AC Milan, sin embargo las negociaciones no tuvieron un buen camino a causa de las pretensiones salariales que exige el lusitano.

A casi una semana de ese bateó se develó que otro equipo europeo tampoco necesita en su elenco a 'CR7', hablamos del Olympique de Marsella, club francés de la Ligue 1; fuentes de la institución aseguran que no tienen "ninguna intención de fichar" al máximo goleador de la Selección de Portugal.

Ayer (viernes) se le vinculó a Cristiano Ronaldo con los Olímpicos, pero horas más tarde una fuente del club galo, citada por 'RMCSport', aseguró que el luso no vendrá al plantel de Marsella para disputar la temporada 2022-23 de la Primera División de Francia.

La razón por la que Cristiano no quiere continuar con el Manchester United es porque no competirá en la siguiente edición de la UEFA Champions League, aunado al terrible momento deportivo por el que traspasa el plantel que, al instante, es último lugar en la Premier League.

Los 'Red Devills' enfrentarán este próximo lunes al Liverpool FC en Old Trafford, donde se prevé que los aficionados protestarán contra los hermanos Galzer. Cristiano Ronaldo esperará alguna señal, misma que podría llegar de: Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, PSG o Real Madrid, clubes que podrían orillarse para contratar al portugués.