No hay manera de que Renato Ibarra vuelva al Club América, asegura Emilio Azcárraga

Ciudad de México.- En las últimas horas, Miguel Herrera reveló que su deseo de que Renato Ibarra vuelva el Club América sigue intacto y que vería la posibilidad de que el ecuatoriano regresara en el mercado de invierno luego de su préstamo de 6 meses con el Atlas. Ante estas declaraciones han vuelto a levantar la polémica.

Las declaraciones del Piojo Herrera habrían ya llegado a los oídos de su jefe, Emilio Azcárraga quien con un rotundo no, habría ya negado la llegada del jugador aun del América pero que ahora juega en el Atlas. De acuerdo con el diario Récord, el mandamás ya se puso en contacto con su entrenador para comentarle que no hay posibilidad alguna de que el ecuatoriano regrese a Coapa.

Hasta el momento es la versión que la fuente evalúa, aunque el mismo Emilio no se ha pronunciado públicamente, aunque desde que el caso de su jugador se mantuvo al margen hasta el último día cuando se decidió dejarlo ir a otro equipo.

Hay que recordar que Renato salió el América luego de las acusaciones de parte de su ex pareja Lucely Chalá a quien presuntamente había violentado. El futbolista fue llevado al reclusorio donde pasó una semana, hasta que la misma ex pareja le concedió en perdón y se le dejó libre, pero no fue hasta el inicio del Guard1anes cuando volvió a estar con equipo.

Renato Ibarra ya debutó en el Guard1anes 2020 con los Rojinegros, pero su nueva faceta en México no se compara con lo vivido en América. En su reaparición tuvo una lesión en la rodilla que lo dejó fuera del campo unas semanas. Aunque si pudo marcar goles no se convirtió en el hombre importante en el ataque.

Renato Ibarra seguiría aun con el Atlas | Foto: Jam Media

Incluso en ese tiempo se convirtió en padre una vez más con su ex pareja Lucely, quien justamente estaba embarazada en el momento de las agresiones y que se había dicho que se pudo haber puesto en peligro la vida de su bebé. Aun luego de todo lo que se vivió el jugador volvió a reunirse con Lucely en el día del nacimiento y ambos compartieron en redes algunas fotografías dándole la bienvenida.

Pero no solo este tema pegó dentro del club pues fuera, los muchos analistas deportivos que se dijeron en contra que se le diera una segunda oportunidad en el futbol, como David Faitelson y Eduardo Luna, siguen criticando el hecho de que busquen el regreso del jugador, principalmente el analista de ESPN que a través de redes sociales ha dejado algunos mensajes directos a Miguel Herrera.

Miguel Herrera continua con el deseo de tener a Ibarra de nuevo en el América | Jam Media

La hija del Piojo, Mishelle Herrera fue la primera en confrontar al periodista con un mensaje de preguntándole de que pensarían sus hijas sobre el caso de Renato Ibarra y sobre las amistades de David, como tener la moral para hablar del América, Renato y las hijas de Miguel Herrera.

Hasta el momento no hay claridad con la llegada de Ibarra, pero hay que recordar que el jugador pertenece al América y en cualquier momento puede solicitar su regreso si así lo desea el club.