“No hay pretextos, nos ganaron bien”, Benjamín Gil

San Juan, Puerto Rico.- El estratega del equipo de México no le quiso quitar méritos a la escuadra de República Dominicana y dijo que “fue un partido donde no cayó el batazo productor para nosotros y me gusta la forma como se desenvolvió el equipo ante un rival tan poderoso, pero esto es apenas el inicio y creo que tenemos mucho tiempo todavía para recuperarnos”.

El dirigente tijuanense Benjamín Gil comentó que a Joey Meneses le hicieron una atrapada que fue clave en la victoria de 2-1 de los dominicanos ayer en la segunda jornada inaugural de esta Serie del Caribe 2020.

"El cansancio tampoco lo podemos meter de excusa, fuimos los últimos equipos en calificar, hicimos un viaje largo y cansado y además no nos recuperamos al cien por ciento de ese séptimo juego ante Venados de Mazatlán, pero eso es otra cosa, nosotros nos dedicamos a jugar beisbol y hay que seguir con la frente en alto”, comentó Gil que confirmó a Manny Barreda como el pitcher inicialista del conjunto mexicano para el duelo de hoy, seguido del refuerzo Yoanis Quiala, seguido de Anthony Vásquez.

Benjamín Gil durante el partido de México ante República Dominicana en Serie del Caribe/El Debate

Atendiendo a los representantes de los diferentes medios de comunicación que se dieron cita a la conferencia de prensa posterior al partido, Gil está confiado en que el representativo azteca tenga un mejor desempeño en el partido de mañana contra Puerto Rico.