No hay rencores con Rico Noel en Tomateros de Culiacán

Culiacán.- Parecía que el romance entre Rico Noel y los Tomateros de Culiacán había llegado a su fin, luego de que el jardinero no quisiera jugar en la pasada campaña con los Guindas debido a que no le atrajo la propuesta económica que le presentaron los sinaloenses.

Cabe mencionar que hubo recorte salarial para todos los peloteros, no solo de Tomateros, sino en todos los equipos de la Liga debido a la pandemia generada por el Covid-19. Pero el amor pudiera volver entre el pelotero y la institución, pues don Héctor Ley, presidente de los Guindas, ha manifestado que no quedaron rencores por la negativa del pelotero, y que aún sigue en los planes del equipo, pues Noel sigue perteneciendo a Tomateros.

“Con Rico Noel no hay molestia. Sí fue lamentable que él no haya podido adecuarse a una circunstancia a la cual sí se adecuaron sus demás compañeros, no solo con nosotros sino toda la Liga. Las circunstancias por las cuales él no aceptó venir solo él las sabe y son legítimas, no queda más que decirle, ‘correcto, no puedes venir, pues no vienes’. Lo que teníamos que hacer era conseguir un reemplazo y lo hicimos.

Rico Noel sigue perteneciendo a las reservas de jugadores extranjeros que tenemos. Ya que se llegue el momento (de la próxima campaña) veremos qué pasa, tendremos que platicar. El pasado ya fue, lo que importa es lo que viene por delante. No sabemos cuál es su sentir, cuando sea el momento oportuno lo sabremos, no hemos tenido contacto. Yo no creo que vaya haber mayor complicación, porque este asunto, como en cualquier otro negocio, no puede haber rencores, porque si uno se nutre de rencores se acaban los negocios”, mencionó don Héctor.

Noel fue parte en tres de los últimos cuatro títulos de los Guindas en la LAMP, perdiéndose solamente el de la última campaña. El lugar de Noel fue ocupado, en primera instancia por Johnny Davis, quien se lesionó. Después, el orden al bate lo iniciaron entre Jesús Fabela y Yoelkys Guibert, quienes le cumplieron al mánager Benjamín Gil.