"No he podido ayudar a mi hijo", Julio César Chávez por abuso de sustancias del Jr

México.- El abuso de sustancias es un problema frecuente entre personalidades de todos los ámbitos, y el deporte no es la excepción. Prueba de ello y también de superación, es el multicampeón Julio César Chávez González, quien recientemente dijo sentirse mal por no poder evitar que su hijo Julio César Chávez Jr repitiera su historia.

Así lo dijo la leyenda del boxeo en el podcast "Un Round Más" a Érik "Terrible" Morales, donde reveló públicamente que nunca pudo ayudar a que el Jr siguiera el camino del consumo de drogas, mismo que lo tiene actualmente en una clínica de rehabilitación.

Julio César Chávez padre aceptó que se equivocó "en muchas cosas", pero dijo no estar arrepentido porque gracias a ello ahora puede ayudar a personas que pasan por el mismo problema que incluso le llevó a querer quitarse la vida.

"No me arrepiento de nada porque Dios me dio otra oportunidad de vida y eso me ha permitido ayudar a mucha gente con el mismo problema que yo, aunque lástima que no he podido ayudar a mi hijo", destacó.

Además recomendó a los papás evitar en la medida de lo posible que sus descendientes entren al mundo de las drogas, pues luego sacarlos es complicado.

Chávez González también recordó algo que ya ha dicho antes, que él prefería que sus hijos no se dedicaron al box para evitar problemas como el mencionado y algunos otros que vivió en carne propia durante su época de mayor éxito.

"Yo no quería que mis hijos pelearan, pero cómo quitarle el sueño a un niño que toda su vida vio a su padre boxeando(...)al principio me opuse totalmente, pero cuando los hijos te lloran se te bajan los pantalones", dijo.