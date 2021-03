¡No hubo hazaña! Lionel Messi y el Barcelona quedan eliminados de la Champions League

El guión no cambio para el Barcelona en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el PSG. Los parisinos le hicieron frente a los españoles que no pudieron responder gracias a un certero Keylor Navas detrás del arco que no dejo pasar nada, al final el PSG se impuso con marcador global de 5-2.

Desde un inicio el equipo del Barcelona inicio muy activo por las bandas buscando a Lionel Messi quien era el que comenzó a tejer el juego en la primera parte ante los parisinos en su estadio.

En un descuido en la defensa del Barcelona al minuto 30 donde Clément Lenglet derribo a Marco Verrati en el área y el árbitro marco la pena máxima. El delantero francés Kylian Mbappe fue el encargado de disparar aal costado derecho para liquidar al portero blaugrana y poner el 1-0 en el marcador.

El tanto sólo sirvió para espolear a los azulgranas, que a los cinco minutos respondieron con un misil de Leo Messi desde la frontal que se coló por la escuadra de Keylor Navas (37).

Después de mucha insistencia de Lionel Messi y Dembele al arco de Keylor Navas, fue al minuto 47 que tras una patada de Kurzawa sobre Antoine Griezmann el árbitro pito el penal a favor de los españoles.

Lionel Messi se preparó para ser el cobrador y lanzando un tiro al costado derecho fue presa de el olfato de Keylor Navas que se lanzó a ese costado para tapar el penal que le daba el primer gol al Barcelona.

Keylor Navas siguió imponiendose en la porteria del PSG ante los ataques del Barcelona. Al minuto 69 le sacó un cabezazo ajustado al palo de Sergio Busquets.

El Barcelona acabó cumpliendo su objetivo de dar una buena imagen, pero insuficiente para dar la vuelta a la eliminatoria, que deja al PSG, finalista de la pasada edición de la Champions, en cuartos del torneo continental.

El Barcelona no pudo repetir la gesta de 2017 con el famoso 6-1, quedándose fuera en octavos de Champions por primera vez desde 2007, pese a su dominio que se estrelló en la buena actuación del portero costarricense del PSG.