¡No le teme a la velocidad! Lindsey Brewer cautiva en un convertible deportivo

Los Ángeles, California.- Lindsey Brewer aumenta sus capacidades frente al volante previo a llegar a las prácticas del campeonato femenino de automovilismo con la misión de conseguir una nueva participación en el deporte motor Indycar, donde ella es una estrella en el equipo Jay Howard Driver Development. Los ingenieros ayudan a que la bella dama no tenga imprevistos durante la competencia y, con apoyo de su jefe de mecánicos, su padre, realiza distintos manejos que la posicionan entre las mujeres promesas.

El ejemplo a seguir de Marie Brewer es su compatriota Danica Patrick, ex piloto que la rompió en NASCAR y que aconseja a la magnífica conductora de Indycar en distintos temas para que su futuro de ascender a Fórmula 1 sea una realidad. Desde menor edad, bajo el apoyo de su antecesor, Lindsey se enamoró de los coches, prefirió tomar el papel de mecánica en lugar de jugar con sus juguetes. Aprendió lo básico y desde entonces quiso arrancar su vehículo para dominar el mundo en cuatro ruedas.

La ciudad de Los Ángeles, California era el sitio de los Estados Unidos que Lindsey no había reconocido sus pistas más peligrosas, mismas que hombres y mujeres llegan a conocer para agarrar una mayor confianza y seguridad a la hora de encender el motor. La competidora de Jay Howard Driver Development se atrevió a vivir esa adrenalina en la tarde de este jueves 27 de enero del presente año y no con cualquier auto, sino en un convertible deportivo que la transformó en una reina As del volante.

Lindsey fanomenal junto a auto de lujo

La señorita de 24 años se preparó para un día magistral en Los Ángeles. Encontró el mejor conjunto de prendas color negro para sentirse cómoda y empoderada en el momento de encontrarse en el interior de su nave, al igual que posar junto al mismo. Lindsey circuló en la carretera por varias horas y tras conseguir un récord personal quiso compartir el mejor día a todos sus millones de followers, sus máximos aficionados dentro y fuera de las pistas de la Indycar.

Lindsey manejó un convertible deportivo

Lindsey Marie Brewer entregó en su perfil social de Instagram un posteo triple con su automóvil deportivo que forma parte de su colección lujosa. Encendió la máquina y retiró a su bebé del garage para ganarse los elogios y asombrosos de todas las personas que miraron de reojo su perfecta conducción a gran velocidad. Estas fotografías ganaron un promedio de 900 mil likes y 614 mensajes de admiración y encanto. "Busca la mejor versión de ti", escribió la norteamericana en la leyenda de su publicación.

Marie Brewer encantadora junto a su vehículo

