¿No les gustó?, Aficionados reprueban la nueva camiseta de la Selección Mexicana

Este miércoles la Selección Mexicana y Adidas presentaron la nueva camiseta de local que México portará para las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, a pocas horas que se hiciera oficial el nuevo diseño la polémica no ha faltado pues muchos aficionados al Tri han mostrado un disgusto por la nueva indumentaria.

La nueva camiseta de la Selección Mexicana de la marca Adidas es en color negro con figuras y detalles en rosa mexicano, y ante su lanzamiento los comentarios no se han hecho esperar en los cuales su mayoría han dicho que no les ha gustado preguntándose porque no retomaron los colores de la bandera mexicana, el verde, blanco y Rojo.

Esta no es la primera ocasión en que México portará una camiseta de color negro, incluso la indumentaria de casa que fue lanzada en el 2019 también es negra con detalles en blanco inspirados en el icónico balón Azteca de Adidas usado en los partidos del Mundial de México 1986.

En la página oficial de Adidas, ya se puede observar la nueva camiseta de México en la cual destacan que: “El nuevo jersey de la Selección Nacional de México está inspirado en el arte textil que nos identifica como nación alrededor del mundo en el arte y la moda".

Usar el color rosa mexicano, representa la riqueza cultural de nuestro país y la alegría de nuestra gente; misma que se ve reflejada en elementos característicos de nuestras tradiciones y celebraciones".

"Este jersey es un símbolo de unión a través del cual siempre estamos unidos para apoyar a nuestra selección”, se lee en la publicación.

Tras el lanzamiento de la nueva camiseta, los aficionados a la Selección Mexicana tuvieron opiniones divididas, pero en su mayoría mostraron su desaprobación al decir que no les gusto el nuevo jersey.

Muchos de los aficionados a México también se preguntaron por los colores representativos a la bandera, además de pedir que el color verde regrese a ser el color principal en la camiseta de la Selección Mexicana.

Algunos de los comentarios a la nueva camiseta de la Selección Mexicana.

Adidas inicio a vestir a la Selección Mexicana desde el 2007 con el característico uniforme con los colores de la bandera de México, con la camiseta en color verde, short blanco y las medias rojas, para el 2015 decidió innovar y saco un uniforme de casa en color negro con detalles en verde.

Para el Mundial de Rusia 2018, México regreso a la indumentaria tradicional con los colores verde, blanco y rojo, pero en el 2019 presento un uniforme de casa en color negro y hoy también opto por seguir con la misma temática.