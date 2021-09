¡No lo retiran! Ansu Fati se queda con el 10 que dejó Lionel Messi en el Barcelona

España.- El mercado de fichajes en Europa ha quedado cerrado completamente y algunas compras de último minuto han sido interesantes pero tambien hay otra cosa que llamó la atención y eso fue la entrega de números en el Barcelona revelando quien sería su nuevo "10" y es nada más y nada menos que Ansu Fati, el canterano del equipo que esperan tenga el mismo futuro que Messi.

Con la salida del argentino y otros jugadores más del Barcelona pudo hacerse una restructuración tanto en el plantel como en los números de los jugadores. El que más sorprendió pero que se sí se esperaba que sucediera fue la asignación del 10 a Ansu Fati, que si bien era algo casi cerrado, se esperaba que fuera dentro de algún tiempo más que se le diera o hasta que mostrara su gran calidad que se vio interrumpida por una lesión.

Este miércoles luego de la salida inesperada de Antonie Griezmann se hizo el acomodo en redes sociales se dieron a conocer los cambios. Como que Dembélé se quedó con el 7, Pjnic con el 8, Ansu y el 10, De Jong que apenas llegó se hizo del 17 de Griezmann, Agüero se ubicó con el 19, Memphis y el 9 entre los cambios más destacados del Barcelona.

Leer más: Tokio 2020: Juan Pablo Cervantes logra la medalla número 14 para México en Paralímpicos en 100 m T54

Evidentemente la presentación de Ansu fue la más esperada que se le hizo un video en donde mostrada a los aficionados el que sería el nuevo armador de juego y que tendrá que llenar los zapatos de su antiguo dueño.

Reparto de números en el Barcelona temporada 2021-2022 | Foto: Twitter Barcelona

Las redes sociales aún no están completamente convencidos, hay comentarios en apoyo como de desaprobación pues creen que no está listo, apenas dos temporadas y una lesionado no tiene mucho valor para que le dieran ese número. Por otra parte los que el defienden ven más a un jugador formado con ellos y eso es más que suficiente para aceptarlo.

Con la llegada de Ansu Fati al 10 del Barcelona se corta una racha de muchos años de que ese número era entregado a un habilidoso neto y que además fuera sudamericano. Desde el 2000 los jugadores de Brasil y Argentina dominaron el 10 del Barcelona, iniciando con Rivaldo (2000-2002).

Luego llegó Juan Román Riquelme (2002-2003), Ronaldinho uno de los mejores en su momento (2003-2008) y luego apareció Lionel Messi (2008-2021) el que hasta el momento ha sido el mejor 10 de la historia del Barcelona.