“No me hables de perico, se me hace agua la boca”: Julio César Chávez durante transmisión en vivo de Tv Azteca

Sinaloa.- Si hay algo que Julio César Chávez ha demostrado además de su gran talento en el box, esa es su sinceridad al momento de hablar sobre su oscuro pasado cuando estuvo sumergido en las adicciones, fue por eso que hace poco aprovechó para bromear durante la transmisión en vivo de una pelea por Tv Azteca.

Todo comenzó cuando el comentarista, Rodolfo Vargas, habló sobre el calzoncillo de uno de los peleadores, explicando que era "verde color perico", situación que el ex campeón de boxeo no dejó pasar y bromeó con la audiencia mientras intentaba contener la risa.

No me hables de eso Rodolfo, tengo 10 años limpio. Se me hizo agua la boda", dijo entre risas el campeón.