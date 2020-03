"No me importa si hay un muerto, péguenles" relató Lucely Chála en su declaración

Ciudad de México.- Renato Ibarra quien se encuentra con prisión preventiva por cargos de violencia familiar, tentativa de femenicidio y tentativa de aborto, espera que un nuevo abogada tome su caso, esta mañana se reveló la declaración oficial de Lucely Chála su esposa.

A través del periodista Carlos Jiménez quien se ha mantenido muy atento a lo que pasa en los juzgados desde que el jugador fue llevado al MP, reveló está mañana la declaración oficial de Lucely Chalá en donde expone como sucedieron las cosas.

"ME VALE VERG… PÉGUENLES NO ME IMPORTA si HAY UN MUERTO"

Así gritaba el jugador del @ClubAmerica @RenatoIbarraM mientras sus familiares golpeaban a su esposa embarazada, y a su cuñada…



La declaración de Lucely, ante @FiscaliaCDMX este martes en https://t.co/ErSP3Kvj37 pic.twitter.com/Zvm0OC7BYD — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 10, 2020

Lucely explicó que mantenía una relación con el jugador desde hace ya tiempo, pero todo comenzó a marchar mal cuando en el mes de febrero ella le solicitó al jugador la separación por lo que Renato comenzó a responder con actos violentos, desde agresiones verbales y una mala relación.

Según palabras de Chalá todo comenzó a ponerse aun peor cuando Renato invitó a familiares que venían de Ecuador para que le ayudaran a sacar a ella y su hermana de casa del jugador.

Ya contando las acciones que se vivieron, Lucely explica que, " Mi concubino me toma de mi cabello y me dab jalones tratando de evitar que me defendiera, por lo que somos acorraladas (ella y su hermana) en el vestidor mientras que nos gritaban: por qué no salíamos si son tan valientes, que nos iban a golpear que estábamos picadas por el dinero de mi concubino".

Más adelante en su declaración revela que Ibarra le pedía que sus familiares que las siguieran golpeando y que no importaba si alguien moría, momentos que intercalaba con palabras altisonantes y muy agresivas.

¡Me vale ver**, péguenles, no me importa si hay un muerto, péguenles!. A la chingada, me tienen harto me tienen hasta la ver**. Hijas de pu** mantenidas".

Todo esto no pasó a mayores gracias a la intervención de un amigo que se encontraba en la casa del jugador ese día quien intervino y las ayudó mientras llegaba la policía.

Por ahora tanto Renato como las otras 4 personas se encuentran detenidas a la espera de la segunda audiencia el día jueves y saber que pasará con el jugador y las otras personas de las cuales dos son hermanos del jugador.