No me la creo todavía

Magnífica sorpresa.

El infielder Jason Atondo se encuentra apenas en su cuarta campaña en la Liga Mexicana del Pacifico y enfundado en la franela de los Naranjeros de Hermosillo todavía hasta ayer estaba convertido en el lider bateador de la Liga Mexicana del Pacifico.

El utility nacido el 27 de agosto de 1995 en el campo pesquero El Colorado, está en camino de convertirse en el décimo campeón de bateo de la franquicia sonorense que ha tenido como el pelotero referente al gran Héctor Espino que en su brillante paso por este beisbol levantó el trofeo de campeón bateador en 13 ocasiones.

Los brillantes números que ha puesto esta campaña en el gélido circuito le han servido para tomar más confianza en su juego por lo que día a día se esfuerza más para cumplir con su compromiso con su equipo y hacer lo que má le gusta hacer cada que salta al terreno de juego como es el de tratar de disfrutar al máximo cada cotejo.

La verdad estoy muy contento por lo que me está pasando y es por eso que le doy las gracias a mi mánager Bronswell Patrick por esta gran oportunidad que me está dando. La clave ha sido el trabajo a diario que estamos haciendo desde pretemporada con Luis Alfonso García y Darril Brinkley, creo que eso me ha ayudado mucho.

µ ¿Has echo también algún tipo de ajuste en tu mecánica de bateo o algo parecido?

No. Lo que me hemos hecho es esperar un poco de más picheos y ser más selectivos, además de lo que te comentó que hacemos con nuestros coachs de bateo, es lo que nos ha servido mucho para lograr este desarrollo ofensivo. Todavía no me la creo esta temporada en la que estoy.

¿Qué opinión tienes en lo referente a que Naranjeros de Hermosillo es de los equipos que más campeones de bateo tiene en su historia y tu podrías ser parte de eso?.

Es un privilegio muy grande para mi. Es algo muy especial ser parte de eso pero todavía falta mucho para eso, yo seguiré trabajando fuerte y peleando cada uno de mis turnos al bat. De lograrse sería algo fabuloso para mí estar dentro de ese gran grupo de bateadores que ha tenido Naranjeros de Hermosillo.

Héctor Espino ha sido un verdadero simbolo para Hermosillo con esos muchos logros de bateo en la Liga Mexicana del Pacifico....¿Qué tanto conoces de él?

Se que ha sido el mejor bateador méxicano, que es el dueño de mucas marcas de bateo en esta y otras ligas y siento un gran orgullo ser parte del equipo Naranjeros de Hermosillo donde él estuvo.

¿En qué ligas jugaste aquí en la región antes de llegar al beisbol profesional?

Empecé en la Liga Infantil y Juvenil de Ahome, jugué en la Liga Javier Robles de Ahome, y después de eso en las ligas de segunda fuerza CNC y López Pineda antes de llegar a la Clemente Grijalva con Juan José Ríos. Después llegó la firma para el beisbol profesional de parte del scout Jaime Vega para Piratas de Campeche.

¿Cómo calificas lo que ha hecho Naranjeros de Hermosillo esta campaña?

Muy buena, tuvimos un principio de campaña algo flojo pero pudímos recuperarnos y aquí estamos ya con el boleto a los play-offs. Fue un mal inicio pero nunca bajamos las manos, peleamos siempre y ya traemos un ritmo ganador bastante bueno.