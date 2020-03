"No nos permiten salir más que por motivos de emergencia": Samantha Bricio

Samantha Bricio es una jugadora de volibol de sala mexicana quien se encuentra en estos momentos en cuarentena en Italia ya que ella pertenece a la liga de volibol profesional italiana, y debido a la contingencia del Covid-19 (coronavirus), la tapatía cuenta en exclusiva a EL DEBATE los momentos tan difíciles que se están viviendo en el país europeo.

¿Cómo has vivido estos momentos tan difícil en Italia?

Básicamente ahorita estamos encerrados en nuestras casas. No nos permiten salir más que por motivos de emergencia, de salud y para ir al trabajo para los que no lo pueden hacer desde casa y para ir al súper nada mas, si sales a la calle y los policías te paran y no tienes un motivo válido te multan y vas a dar a la cárcel. La verdad esta un poquito difícil, pero aquí en la ciudad de Florencia la gente está respetando las reglas metiéndose temprano a sus casas. Incluso cuando vas al supermercado la gente no está tan junta y no dejan entrar a tumultos de personas a esos establecimientos, La cosa es aburrida, pero son cosas que se deben de hacer y respetar.

¿Cuál fue la postura que tomó tu liga ante este virus, cuándo volverán a jugar?

La liga está oficialmente suspendida previo al tres de abril, que es cuando se va a tomar la decisión si se va a retomar o ya de plano se cancela. Básicamente es un poco de incertidumbre ya que si se retoma la liga pues todos los equipos van a estar en mala forma por haber parado nuestras actividades y no es como que estemos haciendo alguna actividad física, solo lo que se pue-de hacer en casa, pero no es nada comparado con entrenar todos los días.

Samantha Bricio pertenece a la liga de volibol profesional italiana | Cortesía

En el caso de tus compañeras de equipo, ¿algunas extranjeras siguen en Italia o se marcharon a sus países?

Dos de mis compañeras ya se regresaron a Canadá, otras de Holanda igual. Por mientras es esperar si sigue o para la liga, pero se ve difícil ya que debes de pasar la cuarentena para estar en el país, pero la mitad del equipo sigue acá en Italia y la otra mitad se fue a sus casas.

¿Ves viable regresar a México?

Regresar a México es una posibilidad. De hecho el gobierno de México estaba ofreciendo un vuelo para los mexicanos acá que sale de Roma a Ciudad de México, pero ha estado cancelado por el nivel tan alto de emergencia que hay en el país y ya no es una opción. La otra opción es un vuelo comercial pero me toma más de 20 horas llegar a mi casa, Guadalajara. Son 20 horas que son un riesgo estar entre la gente, el aeropuerto, el avión, y es un riesgo que quiero evitar y mejor me quedó acá y principalmente tomo esta decisión por mi familia porque no quiero ser yo la que lleve el virus. Si yo estando acá les puedo evitar enfermarse, aquí me quedo hasta cuando sea necesario.

Hablando de tu familia, ¿cómo está en este momento que sabe que te encuentras en Italia, en este mal momento no solo para italia sino para el mundo entero?

Bien hablamos todos los días me preguntan como están las cosas acá. Hablo con amigos y familiares de México para explicarles lo que está pasando acá con esto y tratar de evitar que pase lo que está pasando en Italia.

¿Qué consejo le das a los mexicanos que aún están un poco escépticos a este problema?

Que lo tomen en serio y que tomen las medidas de precaución, que se queden en su casa, que desinfecten las cosas de su casa, que se laven las manos, que tengan gel antibacterial. No asistir a lugares con mucha gente. Háganlo por su familia; por sus papás, que por ser más grandes tienen una susceptibilidad más grande de adquirir el virus. Pero el virus afecta de lleno a todos por igual, desgraciadamente. Cuídense mucho y ayuden a que esto no se propague y lleguen al punto que yo estoy viviendo en Italia.

Tu día a día, ¿cómo solventas esto, qué es lo que haces para no estar pensando de lleno en esto?

Veo mucha televisión. Me compré rompecabezas y paso bastante tiempo en ellos y también hago ejercicio. El equipo nos dio material para entrenar desde casa, y ya en la tar-de en mi cuadra a las seis de la tarde salen los vecinos y a las nueve de la no-che salen todos a cantar.

¿En lo económico tu equipo te sigue apoyando?

Sí, claro. Nuestro contrato sigue pagado ya que esto es algo que no está en nuestro control. Lo que sí sé que algunas de las jugadoras que se fueron de otros equipos y ya no van a volver, solo se le va a pagar los meses que estuvieron en Italia. Pero en lo personal a mí me siguen pagando el sueldo.