"No nos respetaron y teníamos que ganar", Geegg Berhalter DT de USA responde a la actitud de México

Estados Unidos.- Los ecos del partido de Estados Unidos y México siguen dando de que hablar y es que la derrota de la Selección Mexicana sorprendió a más de uno, pero quien no se ha visto de esa manera es Geegg Berhalter, entrenador del equipo de las barras y las estrellas quien trabajó por ese resultado y que ahora que ligó su tercera victoria ante México puede presumir que al menos en nivel de selección está a la par o por encima de lo que ha hecho México en los últimos años.

Pero más que salir a gritar la victoria se presentó en conferencia de prensa con un animo calmado y dejando claro que ese resultado fue por haber golpeado el ego de su equipo ya que asegura que las declaraciones de los seleccionados mexicanos, en caso especial Guillermo Ochoa emitió palabras que fueron irrespetuosas ante sus oídos por lo que la único que él y sus jugadores salieron a hacer fue a ganar y lo lograron, además de dejar claro quién manda ahora en la Concacaf, además de apoyar el mensaje que Christian Pulisic mostró tras el primer gol.

"Sentimos que no nos respetaron lo suficiente y teníamos que salir a ganar el partido. Eso fue lo que hicimos", dijo el estratega. Tambien dejó claro que USA tomó un segundo aire con la entrada de Pulisic quien fue el que anotó el gol para abrir el marcador y quien les respondió en la cancha a las palabras del arquero mexicano con un contundente mensaje, "Man in the mirror".

Estados Unidos se quedó con la victoria ante México de manera merecida | Foto: EFE

"Su llegada le dio un impulso importante a nuestro equipo y le metió miedo al rival. Entienden la calidad", fueron las contundentes palabras de Geegg Berhalter que supo que había hecho lo que nunca se pensó, derrotar 3 veces a México en un solo año y que ahora espera que se haga costumbre, por ahora solo les resta un nuevo partido pero ahora será en México en el 2022 donde el equipo tricolor buscará sacar algo positivo.

¿Qué dijo Guillermo Ochoa?

Días previos al partido de la Selección Mexicana y Estados Unidos, el capitán mexicano atendió los medios y habló de lo que esperaba del juego, en donde aseguró que sería interesante y peleado, pero tambien aseguró que no tenían miedo de luchar ya que según él los obligados de mejorar era Estados Unidos pues siempre quieren equipararse con México y que solo copiándolos podrían llegar a ser mejores.

"México es el espejo en el que Estados Unidos se quiere ver", dijo el arquero mexicano que tuvo que comerse sus palabras luego del gol del "Capitán América" Christian Pulisic quien en el festejo le mostró un mensaje en su camiseta con la leyenda "El hombre en el espejo" para hacerle saber que el mensaje les llegó y que aún así cayeron en el juego.

La rivalidad entre ambas selecciones ya era fuerte pero luego de estos resultados las cosas se han puesto mucho más interesantes pues pelearán entre ambas selecciones en busca de ganarse el apodo de "Gigante de Concacaf" que aparentemente está pasando de un bando a otro en el último año.