¡No pierde el encanto! Jimena Sánchez modela revelador vestido blanco y enloquece a sus fans

México.- Cuando se piensa que Jimena Sánchez no pude hacer algo mejor para compartir con sus seguidores en redes sociales, siempre encuentra la manera de hacerlo y ahora no fue la excepción y es que la conductora de Fox Sports dio de que hablar al modelar un atuendo pocas veces visto en ella pero que levantó los ánimos entre sus millones se fans quienes no pararon de elogiarla pues fue amor a primera vista. El atuendo fue un vestido blanco muy largo pero justo a su medida que hizo volar la cabeza a más de uno.

Fue a través de su Instagram en donde Jimena Sánchez dejó claro que además de un gran carisma y profesionalismo maneja uno de los físicos más envidiables de las redes sociales. El atuendo hizo resaltar principalmente sus curvas mismas que ha logrado a base de esfuerzo y mucho ejercicio, sin dejar de lado la buena alimentación. Lo que fue más evidente fueron las dimensiones de ciertas áreas que se llevaron los elogios algo desmedidos.

Si bien en términos de de números y de aceptación le fue muy bien pues casi 200 mil personas dejaron su reacción más otras que comentaron, en su mayoría hombres que han sido fans de Jimena Sánchez desde hace mucho tiempo y que la ido ver creciendo en las redes como en la televisión. Pero tambien hubo algo que muy seguramente para la influencer no fue de gran ayuda y menos de gusto y fueron los comentarios muy pero muy elevados de tono, no por nada se guardó su derecho de responder para evitar hacer más grande la situación.

Curiosamente si bien siguen existiendo esas personas en el perfil de Jimena Sánchez, ya son menos, ahora su comunidad se ha reestructura al verla con la formación de una familia junto a su esposo y con el gran trabajo que ha logrado hacer en Fox Sports, es así como ha hecho que poco a poco la mentalidad de sus fans cambie de poco a poco, aunque se pueden encontrar algunas cosas fuera de lugar.

La modelo mexicana se lleva las palmas con extraordinarias postales | Foto: Instagram Jimena Sánchez

Jimena Sánchez se ha caracterizado por tener siempre un buen ángulo que compartir, esa ha sido parte de su vida en los medios y mucho de la fama que tiene ha sido por ello pero con el paso del tiempo ha dado un giro y se ha convertido en una dominante de algunos temas deportivos con lo que ahora su opinión tiene mucho más peso que antes en especial en el Beisbol, NFL, WWE en donde es una flamante conductora en su canal sobre temas relacionados a ello.

Aún así la parte atractiva y todo el gran contenido en sus redes sociales sigue siendo admirado por sus fieles fans quienes no la han dejado de apoyar en cada uno de los proyectos que ha iniciado, talvez algunos con menos relevancia que otros pero el apoyo siempre ha estado.