"No puedo ocultar mi alegría por Mazatlán" Christian Valdez

Culiacán.- El futbolista sinaloense, Christian ‘Recodo’ Valdez, habló en exclusiva para EL DEBATE sobre lo que piensa de la llegada del futbol a su ciudad natal, Mazatlán, la mudanza de Monarcas, su regreso al futbol para jugar en la Liga de Balompié Mexicano, y también dio su opinión sobre la eliminación del ascenso y descenso del futbol mexicano.

El mazatleco reveló que uno de sus sueños es convertirse en entrenador, pues ya cuenta con el título de técnico.

¿Cómo se da tu llegada a la Liga de Balompié Mexicano?

Yo había cerrado la página como jugador, metí ficha en el equipo de Jaguares de Jalisco en algo que me apasiona mucho que es ser entrenador de un equipo, es algo que me apasiona mucho, terminé mi título de entrenador hace muchos años.

Metí mi solicitud, pero me dijeron que les interesaba como jugador, ya en el proceso veremos que sucede, quizás el día de mañana haga mis pininos ahí. Dirigir me llama la atención, pero me ofrecen regresar como jugador y lo haré, me mantengo haciendo ejercicio y no lo pensé mucho en tomar a decisión. Ya estoy teniendo entrenamientos esporádicos, en unas dos o tres semanas ya vamos a estar entrenando de manera consecuente. Tomo el reto como una nueva ilusión.

¿Cómo tomas el cambio de Monarcas Morelia a Mazatlán?

Tengo sentimientos encontrados, la gente sabe que siempre estaré agradecido con Morelia, no solamente con el equipo de Monarcas si no también con la ciudad y el entorno con el que se vive ahí. Pero tampoco puedo esconder la alegría de que al fin Mazatlán tenga equipo profesional. Si me dolió que fuera a costa de sacrificar una plaza tan bonita como Monarcas, pero bueno, si alguien quiere reclamarme mejor que lo hagan con la liga. Me da gusto que Mazatlán tenga su equipo.

¿Qué significa para ti el hecho de que tu ciudad natal vaya a tener primera división?

Sí es un sueño. El único reclamo es porque no lo hicieron cinco años antes, cuando yo estaba en Morelia, yo hubiera hecho mis maletas con gusto para regresar a Mazatlán, ciudad de la cual salí a mis 14 años. Desde entonces no he regresado a vivir allá. Siempre fue un sueño, es la realidad, lo cumplí a medias cuando estuve en Dorados.

Tú debutaste en Liga de Ascenso. ¿Qué te parece la desaparición de esta liga y el descenso?

Me pareció una estupidez, así tal cual y con mayúsculas. No hay algo que me justifique la decisión que tomaron, sí me da tristeza que la gente de primera división no protestara.

Después de una larga carrera en la Liga MX ¿Cómo calificas tu carrera?

Creo que bastante aceptable, creo que estuve rondando los 400 partidos, nada mal, pero me faltó el título de liga. Tendré ese conflicto toda la vida, espero poder ganarlo ahora en el banquillo.

