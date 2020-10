"No se pueden dar ventajas a un equipo como Monterrey": Tomás Boy

Mazatlán, Sinaloa.- Luego del encuentro que terminó con victoria para Monterrey, el técnico de Mazatlán FC, Tomás Boy, analizó el partido en conferencia de prensa, donde destacó el esfuerzo de sus pupilos a pesar del revés.

No nos vamos contentos con el resultado, ni satisfechos, porque sabíamos que no se le puede dar ventajas a un equipo como Monterrey con jugadores tan peligrosos. Después pudimos mejorar en ataque y casi encontrar el empate, ya que el equipo compitió fuerte, pero al final no se nos dio”, explicó “El Jefe”.