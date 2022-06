No solo en la pantalla, Valeria Marín muestra su belleza desde la playa en traje de baño.

La conductora Valeria Marín es una de las mujeres en el mundo del deporte más conocidas en la actualidad, actualmente labora para TUDN, sin embargo, tiene ya una larga trayectoria dentro del mundo deportivo pasando por otras televisoras, desde donde se ha encargado de mostrar su belleza.

Valeria Marín es una de las conductoras principales en programas deportivos de TUDN, apareciendo principalmente en programas de resúmenes deportivos dando a conocer la información todas las noches por el Canal 5, además de tener varios espacios en la plataforma de VIX.

Originaria de la Ciudad de México, Marín de 31 años, ha sabido mostrar su belleza en cada una de sus incorporaciones y apariciones en cada programa de TUDN, haciéndose de una gran cantidad de seguidores a los que no solo los ha cautivado por sus apariciones en la pantalla chica, sino también por su belleza y carisma mostrada en redes sociales.

Valeria Marín mostrando su linda figura en traje de baño/Foto: Instagram

En esta ocasión Marín mostró que no solo tiene carisma, pues dejo ver su belleza y linda figura en redes sociales al compartir una fotografía portando un lindo traje de baño en color negro dejando ver sus mejores curvas y su destacada sonrisa alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Valeria Marín se ha caracterizado por compartir en redes sociales parte de su trabajo en el mundo de la conducción deportiva, pero no solo eso, también muestra algunas de las rutinas de ejercicios para mantenerse saludable y en forma, además de mostrar parte de su vida cotidiana luciendo su belleza en cada publicación.