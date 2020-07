No son cucarachas, conoce al bicho que se observó en el Kraken de Mazatlán FC

Desde su llegada a la Liga MX, el conjunto de Mazatlán FC los reflectores han estado en el conjunto del puerto, primero por el cambio de sede donde los aficionados de Morelia se molestaron al igual que algunos comentaristas deportivos, sin embargo este lunes en su debut de manera oficial en el Torneo Guard1anes 2020, el club morado se apoderó de las redes sociales por la inauguración del “Kraken” y por la supuesta aparición de “cucarachas” en el terreno de juego.

El debut de Mazatlán FC no fue alentador como se esperaba, pues cayó 1-4 ante el Puebla, sin embargo antes de iniciar el partido el club ya iniciaba con el pie izquierdo dentro de la Liga MX cuando se observaron unos insectos durante el minuto de silencio que los jugadores rendían al personal de la salud que lucha contra el Covid-19. En las redes sociales les llamaron “cucarachas” y los memes no se hicieron esperar, sin embargo no son "cucarachas" y aquí te decimos como se conocen en Mazatlán y todo Sinaloa.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Lo que se observó en la cancha del “Kraken” no fueron “cucarachas”, sino unos bichos un poco raros que aparecen en tiempos de lluvias, viven en el monte y son atraídos por la luz, en la parte final de su cuerpo cuentan como con una especie de glandula de la cual de la cual lanzan un liquido de muy mal olor, que quema la piel del ser humano generando una ampolla, por eso también son conocidos como “bichos miones”.

Ante tantas burlas en redes sociales por la supuesta aparición de “cucarachas” en el “Kraken”, el cantante mazatleco Claudio Alcaraz dio una pequeña explicación de cuál es el insecto que se pudo observar en el partido.

Mensaje de Claudio Alcaraz en twitter/@ClaudioAlcaraz

No son cucarachas las que se ven en el kraken. Lo que se, son unos insectos infames, color negro que salen en esta temporada, te tiran un ácido en la piel y te queman re gacho. Debe ser por la zona con tanto monte. Tenía años que no veía uno, ahí hay miles hoy”, escribió.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que se observan estos bichos en Sinaloa, hace un tiempo habitantes de la cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa denunciaron una plaga de los escarabajos conocidos como “bichos miones”, lo que da una idea de que tan comunes son estos bichos en todo el estado y porque pudieron verse en el estadio de Mazatlán FC.

Acciones del partido entre Mazatlán FC contra Puebla/El Debate

En lo deportivo el debut de Mazatlán FC no fue bueno en la Liga MX, perdieron el encuentro por 1-4 ante el Puebla y aunque hasta el medio tiempo el partido iba empatado 1-1 el segundo tiempo el conjunto dirigido por Francisco Palencia se desinflo.

En la siguiente jornada Mazatlán FC visitará al Querétaro este domingo y para la fecha tres regresará al “Kraken” para recibir al Toluca.

Se guardó un minuto de silencio en honor a los seres queridos que se han ido y a nuestros Guard1anes, los que han arriesgado su vida por salvar a los demás.



¡Muchas gracias por su valentía y amor por la vida!#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/gEq8EJpKmg — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 28, 2020

Te puede interesar:

Liga MX: Mazatlán FC inicia con el pie izquierdo al ser goleado 1-4 por el Puebla

América gana a Pachuca y aficionados piden salida de Miguel "El Piojo" Herrera

Liga MX: FIFA reconoce la grandeza de Gignac y Tigres a nivel mundial