"No tengo nada más que dar", Maxi Rodríguez anuncia su retiro del futbol

Argentina.- Uno más que que dice adiós, Maximiliano Rodríguez utiliza sus redes sociales para anunciar que oficialmente ya no seguirá jugando futbol luego de más de 20 años de hacerlo como profesional. Este viernes deja al club que lo vio nacer como futbolista, el Newell's para dar el paso a un costado y seguir su vida disfrutando del futbol pero ahora desde un lugar totalmente diferente al que se acostumbró por muchos años.

"Tengo algo para contarles", fue el título del video que el argentino colgó en su cuenta de Instagram para anunciar que no va más como jugador. Con imágenes representativas en su carrera como a él relatando sus motivos para ya no jugar más en puntos llegando a soltar algunas lagrimas fue que dijo lo que ahora ya es una realidad, "me retiro del futbol".

El jugador de 40 años de edad que militó el equipo de mucha importancia en el mundo, como ya se dijo el Newell's en Argentina, de donde salieron algunos importantes en como Diego Armando Maradona o Lionel Messi. "Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de futbol no queremos que llegue. Es momento de darle cierre a la carrera como profesional", dijo en su video. "Esta una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy tranquilo. Fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar", comentó el argentino.

Maxi Rodríguez anunció su carrera como futbolista | Foto: Captura

Entre las imágenes que mostró está el recordado gol tanto por los de su país como los mexicano en el Mundial de 2006 cuando en los 8vos de final un golazo suyo les dio el pase a los 4tos de final y dejó en el camino a la Selección Mexicana una vez más, siendo Osvaldo Sánchez el hombre que a la fecha no ha dejado de soñar con ese momento en su carrera que en más de una ocasión ha confirmado que no le deja dormir por lo que significó en su carrera como para el Tricolor.

Maxi Rodríguez inició en el futbol argentino en 1999 con Newell's, un par de años más tarde la fortuna del futbol europeo le llegó y ficho con el Espanyol de Barcelona del 2002 al 2005. Justo después pasaría al Atlético de Madrid en donde vivió uno de sus mejores temporadas contando con el proceso mundialista para Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 todo eso en los años del 2005 al 2009. Para el 2010 fichó con el Liverpool de la Premier League hasta el 2012, luego de eso su carrera en Europa culminó y regresó a Argentina con el equipo de sus amores al Newell's donde jugó del 2012 al 2017 para dar un salto a Uruguay para miliar un par de temporadas con el Peñarol y para el 2019 regresaría para culminar su carrera.

Maxi Rodríguez con el equipo de sus amores el Newell's | Foto: Jam Media

Con la Selección Argentina sus números fueron diferentes, tuvo el proceso de la Sub-20 en donde jugó 10 partidos marcando 4 goles, en la Selección Mayor fue internacional en 57 ocasiones anotando 15 goles, en el 2001 se coronó como campeón del Mundo en la Sub-20. Anotó en los Mundiales de Alemania 2006 el gol ya relatado a la Selección Mexicana y un penal en Brasil 2014 ante Países Bajos en donde estuvo muy cerca de ser campeón del mundo.

Ahora la carrera del argentino ha llegado a su fin y a partir de mañana será una nueva totalmente, ya no deberá ir a entrenamientos, concentraciones y mucho menos partidos importantes, se dedicará a su familia, ellos quienes lo apoyaron desde el día uno que decidió ser jugador de futbol sus padres, abuelos y ahora su esposa quien lo ha acompañado por el mundo para que jugara en los diferentes equipos. Por ahora no hay alguna respuesta de lo que hará más adelante como tomar algún cargo en un equipo o como entrenador.