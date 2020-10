“No tomamos esto a la ligera”: Benjamín Gil

Culiacán.- A pesar de que COVID-19 invadió el seno guinda, el ánimo no decae, ya que a palabras de su manager Benjamín Gil, también afectado por el virus, saldrán de esta situación lo más pronto posible para poder disputar con creces la temporada 2020-2021 de la LMP.

“Es frustrante, es una situación que nadie deseaba, pero gracias a Dios tenemos una excelente comunicación. Qué más quisiera uno que estar con los muchachos y estar al pie del cañón con la preparación. Me deja satisfecho que la intensidad de trabajo no ha bajado, los jugadores tienen bien entendido nuestra meta”, explicó el dirigente tijuanense, quien no cree que se haya bajado la intensidad en cuanto a los protocolos de sanidad.

”No siento que no hayamos relajado. En cuanto a los protocolos me tocó ver en una ocasión que alguien venía de una tienda de conveniencia y que por temperatura alta no lo dejaron entrar al vestidor. En nuestro hotel sede también se toman las medidas adecuadas. No sabemos dónde se dio el contagio. Hay cosas que no podemos evitar. No podemos dejar de vivir, lo más seguro que alguien asintomático, y fue parte de las prácticas. Lo importante es que tratamos de aprender para que no haya más contagios. No tomamos esta situación a la ligera.

Asimismo, el trabajo de Benjamín Gil no baja y trabaja desde su lugar de aislamiento, aprovechando para confirmar los jugadores titulares con los que contará de manera recurrente.

“Iremos con Sebastián Elizalde (JD), Johnny Davis (JC), Jesús Fabela y Alán Sánchez se alternarán en el jardín izquierdo; Joey Meneses (3B), Guadalupe Chávez (SS), Efrén Navarro (1B), Alexis Wilson (C) y Michael Wing como super utility y nos ayudará a rotar al bateador designado” mencionó, además de adelantar parte de la rotación abridora de la que echará mano dejando cupo para dos lanzadores más.

“Por lo pronto sería Manny Barreda, JC Ramírez, Edgar Arredondo, José Luis Bravo y otros cuantos más están peleando por ahí, como Aldo Montes, Galván. Tenemos que ver como se incorpora Andrés Iván Meza, Arnold León venía muy bien, pero creo que el cayó en COVID-19 y también como se desarrolla Héctor Daniel Rodríguez. Estoy muy satisfecho con el cuerpo de pitcheo que tenemos”.