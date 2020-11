"No volveré a jugar con Suecia": Zlatan Ibrahimovic

El delantero sueco del AC Milán, Zlatan Ibrahimovic, aclaro las dudas sobre la polémica foto que público en su cuenta de instagram, donde salia con una playera de la selección de Suecia, lo que hizo ilusionarse una vez más a mas de un aficionado del combinado nacional europeo.

El entrenador e la selección de Suecia, Janne Andersson, hizo caso omiso a la foto del delantero del AC Milán, y fue claro con la postura que se tiene en la selección en estos momentos con el caso de Zlatan. "Ibra" no esta tomado en cuenta para ningun partido del selecctivo europeo por el momento.

"Hubo algunas personas que me dijeron que había algo detrás de esa foto. Pero no entiendo lo que significa, está más allá de mí. No voy a gastar mucha energía en esto", comentó.

Al igual el delantero de l Serie A, no tardo en dar su postura sobre la imagen de su cuenta de Instagram, fue claro y dijo no querer volver a jugar nunca más con Suecia.

"Solo estaba tratando de hacer enojar a la gente en Suecia", dijo el delantero, en una entrevista con Sky Sports Italia después del empate a dos goles del AC Milán contra el Hellas Verona.

Zlatan tiene cuatro años que no porta la playera de la selección de Suecia, la última vez que porto los colores de su país, fue en la Eurocopa de 2016. El delantero jugó 116 partidos con su país, marcando 62 goles. Jugó dos Copa del Mundo y cuatro Eurocopas.

El deantero sueco, inició su participación en la selección sueca con la categoría sub-19, con la cual disputó cuatro encuentros. Con la selección sub-21 participó en las eliminatorias para la Eurocopa Sub-21 de 2002. Hizo su debut para la selección sueca en un amistoso contra las Islas Feroe en Tipshallenen con un empate 0-0 el 31 de enero de 2001 durante el Campeonato nórdico de fútbol 2000-01.

El 7 de octubre de 2001, jugó su primer partido competitivo, en un partido clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol de 2002 contra el combinado de Azerbaiyán, anotando su primer gol internacional en una victoria por 3-0.