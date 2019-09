No voy a negarlo quiero un título: Charlyn Corral

Madrid.- Charlyn Corral sueña en grande al querer ganar un título con su nuevo equipo, la mexicana se dice feliz y lista para afrontar la Liga Iberdrola y vivir la experiencia de participar en la Champions League.

"No voy a negarlo, quiero un título, es algo por lo que voy a trabajar esta temporada, este equipo tiene que seguir haciendo historia, se armó un gran plantel y jugar al lado de Kenti me hace sentir bien, nos conocemos y me ha dado la mano para adaptarme rápido", comentó.

Me ilusiona la Champions porque tienes la oportunidad de medirte a grandes equipos, que te enseñan cómo está creciendo el fútbol de este lado del continente

Charlyn Corral | @CharlynCorral

Charlyn tiene experiencia en el fútbol español al jugar 4 temporadas con el Levante y ser una de sus goleadoras fuertes, Corral se unió para esta temporada al Atlético de Madrid quien ha ganado 3 ligas desde la temporada 2016-2017.