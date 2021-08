Norma Palafox comparte emotivo mensaje tras ganar el Exatlón USA

Hidalgo, Pachuca.- Norma Palafox volvió a la México después de comprender poco más de 8 meses de competencia para conseguir su revancha, en las tierras y las playas del Exatlón Estados Unidos. Superó sus barreras y el esfuerzo dio fruto para consagrarse como la ganadora de la 5ta temporada.

La futbolista mexicana y actual jugadora de las Tuzas del Pachuca de la Liga MX Femenil frenó su debut con la presente escuadra de Jaime Correa, antes de la española Antonia Is, para volver a vivir la gran experiencia por realizar cada uno de los circuitos de adrenalina, velocidad y anfibio.

Poco más de medio año requirió Norma Palafox para llegar a la última competición en la rama femenil y por un marcador de 3-2 se impuso a la gimnasta, Nathalia Sánchez. Así consiguió la celebración del triunfo y tras casi una semana de suceder ese momento glorioso, el cual le prometió a su madre fallecida, la joven apareció en Instagram y dedicó unas dulces palabras al programa de televisión, a quien le agradeció por cada una de las vivencias.

"Cierro un ciclo de mi vida, con un mar de sentimientos encontrados terminamos la competencia más feroz del planeta, Exatlón Estados Unidos, y me siento tan afortunada de cerrar un ciclo habiendo cumplido mi máximo objetivo. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho son los que más hacen crecer", escribió en su reciente publicación.

Norma Palafox se proclamó campeona del Exatlón

"Fue unas de las decisiones más difíciles que he tomado. En mi cabeza tenía una promesa y algo me dijo que debía hacerlo. Valió la pena, por completo. Exatlón es un reto único, te lleva al límite mental y físicamente, sin duda una de las mejores experiencias de mi vida".

Norma aseguró que hubo momentos en los que pensó en tirar la toalla y volver a México, pero el amor y la presencia de su mamá era vital para mantenerse en la competencia. "Siempre intentaba revivir el apoyo de mi madre, sus palabras incondiciones y sus enseñanzas que me han convertido en la mujer que soy", indicó.

Norma Palafox ganó el Exatlón USA 2021

"Quiero agradecer a mis compañeros de Exatlón USA por aguantarme, a toda la producción, por compartir conmigo esta aventura que cambio mi vida. pocos somos los que tenemos la fortuna de vivir una experiencia como esta. Viene acompañada de gente que llega para quedarse en tu vida, de corazón gracias familia Exatlón, refirió Palafox, quien al cerrar su extenso mensaje brindó unas dulces palabras, exclusivas para su madre, quien, desde el cielo está orgullosa de ella, en todos los sentidos.

"Mamá, no puedo cambiar el hecho que ya no estás aquí conmigo pero he decidido vivir la vida como se que te hubiera gustado. He decidido afrontarla con todas las herramientas que me diste, sin miedos, sin limitaciones, sin prejuicios. Prometo seguir celebrándote con mis acciones y con cada reto que tome de aquí en adelante. ¡Te amo madre!. Unidas por el corazón hasta la eternidad. Abrazo hasta el cielo", finalizó Norma Palafox en su emotivo mensaje de Instagram.