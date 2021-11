Norma Palafox enamora a sus seguidores luciendo su linda figura en la cancha con Tuzas.

La futbolista mexicana Norma Palafox es toda una sensación en redes sociales no sólo por mostrar su calidad como futbolista sino también por resaltar por su belleza y linda figura.

Norma Palafox que se ha convertido en una de las jugadoras más seguidas y reconocidas de la Liga MX Femenil también se ha destacado por cautivar a sus seguidores compartiendo su belleza en redes sociales, donde además ha dejado ver sus dotes de baile.

Después de firmar para el inicio de esta nueva temporada con Pachuca, la futbolista ganó el reality show Exatlón Estados Unidos desde donde mostró su gran madera de atleta y que decir de su carisma que también ha conquistado a sus fans.

Aunque por el momento no ha podido hacerse presente en el marcador con las Tuzas del Pachuca, Norma sigue deleitando a sus seguidores dentro y fuera de la cancha como ha sido su costumbre a lo largo de su carrera.

Publicación de Norma Palafox en redes sociales/Foto: Instagram

En esta ocasión Palafox compartió en sus redes sociales dos imágenes de su último encuentro con las Tuzas donde cayeron por 3-0 en su visita a Tigres, sin embargo, la publicación no paso desapercibida pues la futbolista mostro su linda figura robándose las miradas, alcanzando más de 177 mil me gusta y más de mil comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Norma Palafox se ha caracterizado por compartir parte de su trabajo dentro y fuera de las canchas, así como en el gimnasio y no pierde la oportunidad de compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales deslumbrando a sus más de 2.2 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.