Norma Palafox es la segunda jugadora con más seguidores en el mundo solo detrás de Alex Morgan

Guadalajara.- El trabajo y dedicación que Norma Palafox ha dado a sus redes sociales y estar lo más cerca de sus seguidores ha dado sus frutos y es que la mexicana combinando su carisma, belleza y calidad deportiva ha logrado saltar al segundo puesto en el ranking de futbolistas femeniles con más seguidores en el mundo, solo atrás de la jugadora de Estados Unidos Alex Morgan.

De acuerdo con la empresa "The Marketinh Jersey" quien es la encargada de las redes sociales de la futbolista aseguró que la mexicana ha crecido de manera excelente en redes sociales posicionandola en este lugar. Actualmente Alex Morgan es la número uno del ranking con 18.3 millones de seguidores netos de todas sus cuentas, mientras que Norma acumula 4.1 millones, esto de la suma de redes esenciales como Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok.

Este conteo se refiere solo a futbolistas femeniles, no entran otras disciplinas que no sea futbol. En entrevista para ESPN, Guillermo Zamarripa quien es el director de la empresa "The Marketing Jersey" habló sobre el caso de su representada mexicana y aseguró que es una de las jugadoras que más crecimiento ha tenido dentro del mundo del marketing, ya sea por su carisma y su gran respuesta hacia sus seguidores y la manera que logra explotar su influencia sobre ellos.

"Norma tiene una influencia bastante importante; yo platico mucho con ella, estuvo en el lugar correcto en el momento correcto y supo capitalizar, con su primer torneo en Chivas, aquel gol (que fue definitivo en la Final del primer torneo femenil profesional, donde Guadalajara terminó coronándose), y al final, también su personalidad. Digamos que maneja bien sus redes sociales, lo que le ha dado también una notoriedad y una influencia que ha salido un poco del contexto deportivo".

Otras de las futbolistas que están dentro de la lista y que se encuentran detrás de la mexicana son la mejor jugadora del mundo como Meghan Rapinoe con 3.7 millones de seguidores, Marta da Silva una histórica del futbol femenil con 3.6 millones como las primeras de la lista.

