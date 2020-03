Norma Palafox está harta de que hagan comentarios sobre su físico

Guadalajara.- El acoso hacia las mujeres es un problema que ha calado fuerte en la confianza de las afectadas en todo el mundo y es algo que claramente debe erradicarse. Hoy la futbolista mexicana Norma Palafox, jugadora del Rebaño Sagrado ha dicho que siente incomodidad ya que los hombres que acudes a sus partidos solo es para hacerle comentarios sobre su físico.

Es evidente que la belleza así como el físico de una mujer puede atraer pero como todo debe haber un limite y más cuando se trata quizá de jóvenes, este es el caso que vive las mujeres en la Liga MX Femenil día con día. Es por eso que una se ha levantado para pronunciarse ante esta situación. Norma Palafox en entrevista para el Diario AS explica lo que pasa en cada juego.

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedas ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos. Yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”.

De esa manera explica que el solo hecho de acomodarse su uniforme es suficiente para que los aficionados comiencen a hacer gestos o gritar cosas que molestan y la hagan sentir dolida por la situación pero asegura que no puede hacer que sus pensamientos cambien pero intenta sobrellevar la situación.

“No me puedo meter en la cabeza de todos a cambiarles un poquito el chip. Quiero ser futbolista, no estoy para ser modelo, si hubiera sido modelo no estaría aquí todos los días bajo el sol queriendo hacer cosas, se presentan algunas situaciones, pero yo quiero lograrme como futbolista; son sincera, me duele porque no nada más soy yo, hay muchas mujeres y no nada más en el futbol, trato de sobrellevarlo”.

Norma ha sido el estandarte de Chivas desde el inicio de la Liga MX Femenil, además de aportar con buenos goles toma el papel de la líder del equipo, llegando a ganar mucha popularidad entre las jugadoras en México.

En este torneo apenas regresó luego de estar fuera 6 meses para incursionar en el programa de TV Azteca, "Exatlón", hoy le ha costado volver a ser la futbolista determinante que Chivas necesita pero poco a poco está retomando su nivel.