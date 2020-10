Guadalajara.- La futbolista profesional Norma Palafox ha dado una vez más de que hablar y es que ahora se dejó ver como pocas veces. La sonorense tomó su celular y se grabó cantando una canción para algo que ama con pasión, el futbol. En poco más de 3 clips de videos en sus historias de Instagram la rojiblanca dejó claro que su pasión por el futbol lo expresa de distintas formas.

A través de su red social Instagram la goleadora del Rebaño compartió una serie de clips que alegraron la tarde de más de uno de sus seguidores. Norma Palafox entusiasmada por jugar un Clásico Tapatío más en su carrera, además de que fue justo en un partido como ese que debutó hace ya 3 años. Con la leyenda "Actitud de día de partido" comenzó a cantar.

Con mucho sentimiento la jugadora interpretó algunas estrofas de la canción de "Gol" de Cali & el Dandee, misma canción que se utilizó para promocionar el Mundial de Brasil 2014 principalmente a la Selección de Colombia quien es la que más veces aparece en el video.

"Las Vida de frente la pelota me grita te toca las piernas me ruegan que no pero el alma me ordena que si "la vida es así". Y si voy a morir moriré de primero sabiendo que soy un guerrero mis padres me dieron la raza y la vida que pasa no pienso perder en mi casa", se puede escuchar de voz de Norma Palafox.

Norma Palafox muestra uno más de sus talentos al cantarle al futbol

Si bien los comentarios para estos videos no son posibles de ver pues se tratan mensajes privados aun así se puede presumir que de sus seguidores que pudieron ver a su jugadora favorita cantar están más que felices. Recientemente sus actuaciones en el campo han hecho que la afición chiva sea aun más cercana con la jugadora pues como dicen "Goles son amores" y la delantera ha tenido la fortuna de aparecer en dos ocasiones en este torneo.

Además este tipo de contenido es una forma de mantener a su comunidad de ya más de 2 millones contenta, pues hay que recordar que la jugadora estuvo mucho tiempo en redes sociales durante el confinamiento, en donde dejó ver más de lo que es Norma Palafox, pero ahora con el regreso a las actividades deportivas poco tiempo le queda para ser igual de activa en redes que hace algunos meses.

En redes se dice orgullosa de estar en Chivas | Instagram Norma Palafox

Aun así hace el esfuerzo de compartir algunas fotos de sesiones profesionales, así como también algunos momentos importantes de su temporada como su más reciente gol a las Rayadas de Monterrey en donde hizo volver algo que muchos extrañaban y fue su amado baile.

Apenas este domingo se jugó el Clásico Tapatío en el cual cayeron sorpresivamente ante el Atlas con un contundente 0-3, acabando con el invicto del Rebaño luego de 10 partidos, esto deja solo a Tigres como la única líder e invicta de la temporada.