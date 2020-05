Norma Palafox no quiere que se le recuerde como "la que baila" y si por sus valores

Guadalajara.- Este jueves el Puebla cumplió 76 años y decidieron realizar un evento que consiste en transmitir durante un día completo sin cortar para recaudar dinero para las personas que lo necesitan y quienes hayan sido afectados por el Covid-19.

Y bajo esta premisa invitaron a distintos deportistas entre ellos a Norma Palafox, la jugadora de Chivas Femenil. Mientras se daba la transmisión los espectadores podían preguntar lo que quisieran a la jugadora y en una de sus explicaciones dejó claro que quiere ser alguien y recordada por grandes cosas no nada más por bailes o campeonatos ganados.

Si bien es cierto la futbolista se dio a conocer en redes sociales al punto de ser la jugadora femenil con más interacciones de toda la liga pues la cantidad de seguidores no las tiene ninguna de sus compañeras. Con ello múltiples videos de sus bailes se han viralizado ayudando a su difusión así como el darse a conocer.

Pero quiere que ese acabe y aseguró que espera ser recordada como Norma Palafox y no la que baila o la que mete goles.

No quiero un título, quiero que se me recuerde como Noma Palafox y ya. No sé, tal vez aquí como la hija de Norma, la hija de la licenciada Norma, no como la Norma que metió un gol en un campeonato o la que baila", dijo en la transmisión.