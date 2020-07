Norma Palafox prende las redes con su baile en ropa transparente (VIDEO)

Guadalajara.- No solo es entrenamiento y casa, Norma Palafox encuentra el momento para demostrar una vez más que es la reina de las redes sociales en México y es que solo con un video en su cuenta de Tik Tok logró encender las redes con su revelador atuendo.

Con un clip de apenas unos segundos la futbolista dejó claro que no solo dentro del campo tiene buenos movimientos y es que la forma en la que mueve sus caderas enamoró a sus fieles seguidores que no dudaron en dejarle un mensaje.

En dicho video Norma luce un revelador atuendo color negro que en gran parte de el su tela es totalmente transparente y acompañado de unos jeans también en color negro. Todo eso aderezado con un espectacular baile de los que ha dejado claro que es una experta.

"Buenos movimientos Normita", "Me has robado suspiros con ese baile", "Si Palafox responde, me rapo". Fueron algunos de los comentarios que recibió de parte de sus seguidores que cada día agradecen de las publicaciones de su jugadora favorita.

Actualmente el video cuenta con más 343 mil reproducciones en solo un día y casi 60 mil likes y 476 compartidas en solo esa red social. Lo que demuestra una vez más que su trafico en las plataformas es de las más solicitadas.

