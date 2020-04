Norma Palafox publicó polémica foto en sus redes sociales

Guadalajara.- Los deportistas en tiempo de cuarentena su mejor aliado son sus redes sociales pues pueden seguir interectuando con sus seguidores o simplemente para distraerse pero al ser figuras publicas deben tener mucho más cuidado lo que comparten o publican.

Este es el caso de Norma Palafox, la jugadora del Rebaño Sagrado quien cuenta con más de un millon de seguidores en sus redes sociales, que podría ser poco en relación con una cuenta de un futbolista hombre pero sin duda podría causar el mismo impacto.

Teniendo de moda el estreno de la 4ta temporada de La Casa de Papel en Netflix varios personajes del medio han hecho vistosa su agrado por tal serie y Norma es una de ellas por lo que decidió publicar una imagen de ella en su cuenta de Instagram donde sale posando con un arma de fuego, si bien es cierto es un montaje esto ha generado algo de polemica pues se trata de una figura publica portando un arma.

Aunque como tal no existe en el reglamento de la competición ni de forma interna en cada club un régimen de que se puede publicar o no tal vez no sería acreedora a algún castigo de parte de Chivas o de la Liga.

Por otro lado son muchas más las personas que admiran la imagen y le dejan sus buenos comentarios y hasta ahí, algunos otros le aconsejan que es hermosa pero que no tiene necesidad de posar con armas.

Norma actualmente cuenta con 1.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram siendo la jugadora con más seguidores de toda la Liga Femenil, mientras que en su Twitter rebasa los 200 mil seguidores.