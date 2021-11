Norma Palafox se roba las miradas en redes sociales con lindo outfit negro.

La futbolista mexicana Norma Palafox se ha convertido en toda una sensación en redes sociales desde hace varios años, no solo por sus buenas actuaciones en la Liga MX Femenil, sino también por su belleza que muestra en cada una de sus publicaciones.

Norma Palafox que cambio de equipo para esta temporada del circuito rosa, cambiando la camiseta de las Chivas por la de las Tuzas del Pachuca, todavía no ha podido marcar con su nuevo club, pero aun así ha dejado buenas sensaciones.

La jugadora de las Tuzas se incorporó un poco tarde a las actividades de la Liga MX Femenil, luego de haber participado en el reality de Exatlón Estados Unidos, donde se llevó el título en la rama femenil y se ha incorporado a su nuevo club teniendo minutos poco a poco para retomar su nivel.

En esta ocasión Palafox cautivó a sus seguidores en redes sociales al lucir su belleza y linda figura con un conjunto en color negro, portando un short y una blusa manga larga, dejando ver sus torneadas y trabajadas piernas.

Publicación de Norma Palafox luciendo su belleza en redes/Foto: Instagram

“Black♠️”, escribió Norma en la publicación que no paso desapercibida por sus seguidores, donde además de lucir su linda figura hizo sentir su gran presencia alcanzando más de 82 mil me gusta y cientos de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Norma Palafox se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo en los terrenos de juegos donde ve acción en la Liga MX Femenil, además de mostrar su belleza en redes sociales deleitando a sus más de 2.2 millones de seguidores con los que cuenta en instagram.