Norma Palafox sorprende a sus fans con fotos inéditas de ella en traje de baño animal print

Yucatán.- La futbolista profesional de las Tuzas del Pachuca, Norma Palafox ha deleitado una vez más a sus seguidores en Instagram al compartir un par de fotos en traje de baño animal print mientras disfruta de la naturaleza de Tulum en una de sus vacaciones de este 2020.

Su cuenta de Instagram está siendo manejada por una persona externa, justo de su nueva empresa de representación mientras la futbolista lucha una vez más en Exatlón Estados Unidos. Aun con su ausencia se siguen compartiendo fotos impresionantes como las que se han dado a conocer este miércoles acompañada de un motivador mensaje, "La naturaleza es magina, de mis cosas favoritas", comentó.

En las fotos, Norma Palafox aparece portando un traje de baño animal print simulando los patrones en la piel de un leopardo. Su outfit lo completó un par de tenis, la cámara fotográfica para los recuerdos, gafas y una pequeña gorra. Hay que dejar claro que esta sesión no es reciente pues su visita a Tulum la hizo en diciembre de 2020, pero poco a poco a poco ha ido mostrando más de su viaje.

Sus fans aun sabiendo que la encargada de esta publicación no fue la misma Norma Palafox no fue de mucha importancia pues aun así la imagen ha tenido mucho apoyo en lo que va desde su posteo en Instagram. Con algunas horas ya ha superado los más de 179 mil Me gusta y una larga lista de comentarios donde la recuerdan lo bella que es.

Ese viaje lo realizó justo después de la eliminación de su ex equipo, las Chivas en la Liga MX Femenil, y como ya tenía en sus planes asistir a Exatlón, decidió darse una escapadita para disfrutar de unos días la libertad antes de volver a estar en un relity. Hay que recordar que por la pandemia de Covid-19, la futbolista estuvo en casa por muchos meses y volvió a jugar la temporada pasada.

Previo a su salida a Estados Unidos formalizó su contrato con el Pachuca, sorpresivamente dejó el equipo que la debutó en el futbol mexicano para retomar su camino en las Tuzas, mismas con las que no ha podido jugar y lo hará hasta que salga del reality show que por ahora se ve complicado por el esfuerzo de la futbolista.

Norma Palafox ha sido el modelo ideal de lo que una jugadora de la Liga MX Femenil tendría que hacer para sobresalir dentro de un futbol que no les da las mismas ventajas que en el futbol varonil. Su emprendimiento y las apuestas arriesgadas la han llevado a estar en este tipo de retos para su crecimiento como persona y como profesional en las competencias deportivas.