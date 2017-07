Nos quedamos cortos, cometimos errores del pasado: Andrés

La Copa Confederaciones le dejó dos conclusiones a Andrés Guardado: la Selección Mexicana no desentonó como rival pero sí se quedó corto en resultados.

Además del análisis general sobre la competencia, el mediocampista aceptó que este domingo contra Portugal cometieron errores del pasado y señaló que deben mostrar más inteligencia. Y es que esta caída les hizo recordar la eliminación en Brasil 2014 contra Holanda, cuando el Tri estuvo a un par de minutos de avanzar a cuartos de final.

“En términos generales nos vamos contentos con la cara que dimos y obviamente no satisfechos porque no se consiguió el objetivo y sobre todo que cometimos otra vez errores que nos han pasado en el pasado”, señaló.

El también capitán del Tri consideró que esta vez sufrieron una injusticia por parte del árbitro, no necesariamente por su decisión de no marcar el penal por una aparente falta sobre Héctor Moreno al minuto 118, sino porque ni siquiera quiso revisar la jugada.

“(El VAR) lo implementaron en este torneo como experimento y a raíz de esto seguramente cambiarán ciertas cosas porque por más que lo quieran hacer justo hoy se vio clarísimo que no fue justo”, afirmó.

“No porque acertó o no el árbitro sino ¿por qué revisar con ellos y con nosotros no?, es algo que me parece va más allá de las reglas del juego”.