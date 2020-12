Novak Djokovic: Estos son todos los títulos que ha ganado año por año

Los amantes del deporte blanco saben a la perfección quién es Novak Djokovic, el tenista originario de Belgrado, Serbia que ha marcado una época tras emocionantes victorias frente a los mejores exponentes de su generación, convirtiéndose según expertos en uno de los referentes.

El nacido en mayo de 1987 ha logrado obtener un total de 79 títulos ATP, entre ellos 17 Grand Slams, 5 Nitto ATP Finals y 34 Masters 1000, pero, si quieres saber un poco más de cada uno a continuación se enlistarán año por año.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

2006

Ya hace 14 años que el serbio obtuvo sus primeros títulos ATP y comenzó a marcar un estilo dentro de la cancha, en esa ocasión llegó hasta los cuartos de final de Roland Garros y solo hasta la cuarta ronda de Wimbledon.

Ese año fue reconocido como el jugador más joven en el top 20 tras tener oportunidad de levantar sus dos primeros torneos, Amersfoort y Metz.

2007

Este año el medallista olímpico comenzó a mostrar al mundo que sus resultados anteriores no fueron suerte, pues terminó la temporada en el tercer puesto del ranking mundial gracias a los cinco títulos que levantó: el de Adelaide, Estoril y Viena, además de los dos más destacados, un par de Masters 1000.

El primero de los últimos mencionados se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, donde incluso venció en cuartos de final a Rafael Nadal con marcados de 6-3, 6-4. En el segundo salió victorioso en Canadá, con un resultado sorprendente tras al vencer a Andy Roddick, Rafael Nadal y Roger Federer en los cuartos, semifinal y final respectivamente.

2008

Año cuando consiguió su primer Grand Slam, ganando el Open de Australia, torneo que fue significativo por lo hizo sin perder un solo set hasta la final, donde venció al francés Jo-Wilfried Tsonga (4-6, 6-4, 6-3, 7-6(2).

Pero no fue el único torneo ganado, pues también obtuvo el Masters 1000 de Indian Wells, Masters 1000 de Roma y la Copa de Maestros, conocida actualmente como Nitto ATP Finals.

2009

Una temporada redituable, pues logró llegar a 10 finales y ganar cinco, con victorias en Dubai; en su natal Belgrado, Serbia; en Pekín, China; en Basilea y el más relevante de los mencionados, el Masters 1000 de París. Terminó el año también en tercer lugar del ranking.

2010

De nuevo cerró como 3er lugar sin importar que logró defender los trofeos de Dubai y Pekín, aunque por otro lado, fue derrotado en cuatro grand slams, aunque por lo menos llegó a los cuartos en cada uno de ellos.

Cayó en el Open de Australia; en el Roland Garros; en Wimbledon y en el US Open, donde perdió la gran final contra el español Rafael Nadal, con marcadores de 6-4, 5-7, 6-4, 6-2.

2011

Durante el 2011, inicio de una década, el serbio consiguió uno de sus mejores años, llegando a 11 finales y ganando 10 de ellas. Obtuvo 3 Grand Slams, 5 Masters 1000, el ATP 500 de Dubai y el 250 de Belgrado.

Estos impresionantes resultados lo llevaron a finalizar la temporada como el número uno del mundo por primera vez. Terminó el ciclo con 70 victorias y apenas 6 derrotas, haciendo historia al ser el tenista con mayores ingresos en una sola temporada con 12,619,803 de dólares.

2012

Otra temporada donde hace historia, pues fue el primero en cerrar como el mejor de todos por segundo año consecutivo desde Roger Federer en 2004-2007. Terminó con 75 partidos ganados, consiguiendo 6 títulos en de nuevo 11 finales.

Entre los campeonatos destacan el ganado al español Rafael Nadal con tarjetas 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5. También se coronó en 3 Masters 1000 y en la ATP Finals.

2013

Otro buen año para el serbio, que consiguió en esta ocasión un total de 7 títulos, entre los Open de Australia, 3 Masters 1000, la ATP Finals y los ATP 500 de Dubai y Pekín.

2014

Por tercera vez en cuatro años, el tenista serbio finalizó la temporada como No.1 del mundotras ganar siete de las ocho finales disputadas durante esta temporada, obteniendo su octavo Grand Slam. Además ganó 4 Masters 1000, la ATP Finals y el ATP 500 de Pekín.

2015

El mejor ciclo para el que es considerado por muchos como el mejor de la historia. Nole logró un récord de 15 finales seguidas y ganó 11 títulos. 3 Grand Slams, 6 Masters 1000, la ATP Finals y el ATP 500 de Pekín.

Para esto dejó en el camino a deportistas de gran nivel como Stan Wawrinka, Andy Murray y Roger Federer.

2016

Esta temporada entró como uno de los pocos que han conseguido los 4 Grand Slams tras conquistar su primer título de Roland Garros después de 3 finales fallidas. Ese mismo año, además de ganar el Abierto de Francia, logró su sexto título en el Abierto de Australia; 4 Masters 1000 y el ATP 250 de Doha.

2017

Tiempos complicados para el nacido en Belgrado, pues una lesión en el codo lo obligó a dar por finalizada la temporada en los cuartos de final de Wimbledon. Aún así, antes de la molestia ganó 2 títulos ATP 250.

2018

A pesar de que no inició la temporada un su gran nivel, pues venía saliendo de la lesión, durante la segunda mitad del año ganó el título de Wimbledon; de Cincinnati; el US Open y el título de Shanghai. Todo esto lo hizo recuperar la distinción de no 1 en el orbe.

2019

Esta temporada consiguió 16 Grand Slam y se convirtió en leyenda al ser el tercer tenista en la historia con más torneos de este tipo. Novak ganó el Open de Australia; ganó en Madrid; en Wimbledon; en Tokio y el Masters 1000 de París.

2020

A principios de este 2020 Djokovic se coronó en el Open de Australia por octava ocasión en su carrera al vencer a Dominic Thiem en la final con tarjetas de 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-3 y consiguiendo la histórica cifra de 17 Grand Slam. También ganó en Dubai y alcanzó las 18 victorias seguidas desde el inicio de la temporada.