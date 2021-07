Novak Djokovic deja en el aire su participación en Tokio 2020

Londres, Inglaterra.- El serbio Novak Djokovic, número 1 mundial, ganó Wimbledon al batir este domingo en la final al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 y 6-3, pero tras obtener el título no ha confirmado su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Novak Djokovic, que este domingo ganó su sexto Wimbledon, alcanzando el récord de 20 títulos del Grand Slam que hasta ahora compartían Roger Federer y Rafael Nadal, dejó en el aire su presencia en Tokio 2020 y dijo que hay un 50 % de posibilidades de que vaya.

“Recibí las noticias hace un par de días”, comentó el serbio en rueda de prensa sobre el torneo Olímpico, que se jugará sin público.

La decisión de que los Juegos se celebren a puerta cerrada, tomada esta semana, “no es una buena noticia”, dijo Djokovic. “Estaba muy decepcionado cuando lo escuché”, añadió.

“Es una pena oír eso. Además he escuchado que va a haber muchas restricciones en la villa olímpica. Seguramente no se pueda ver a otros atletas en vivo. No puedo ni ir con mi encordador, que es una parte muy importante de mi equipo”.

Tengo que pensarlo. Mi plan siempre ha sido ir a los Juegos, pero ahora mismo estoy un poco dividido. Es un 50/50 por lo que he escuchado estos últimos días”, añadió.

“Y estoy limitado en el número de personas que puedo llevar en mi equipo”, subrayó Djokovic sobre los acompañantes que podría llevar en caso de asistir a Tokio 2020.

“Hace falta que reflexione”, continuó sobre su posible baja, que se uniría a la de Rafael Nadal, mientras que Roger Federer por el momento ha sido incluido en la delegación que representará a Suiza en Tokio 2020.

El serbio está de camino a conseguir el Golden Slam, es decir, ganar los cuatro Grand Slam esta temporada y la medalla de oro olímpica, uno de los pocos retos que le queda en su carrera, ya que solo cuenta con un bronce olímpico en Pekín 2008.

