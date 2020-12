Novak Djokovic encabeza junto a Nadal lista de jugadores en el Australian Open

Novak Djokovic y Rafael Nadal, que se han combinado para ganar nueve de los últimos 13 títulos del Abierto de Australia, están listos para liderar el Cuadro en el torneo de Grand Slam de Australia en 2021.

Novak Djokovic, ocho veces campeó, quien ha ganado títulos consecutivos en Australia, encabeza la lista de inscritos como el jugador No. 1 en el Ranking ATP. El serbio posee un récord de 75-8 en el primer Grand Slam de la temporada, donde tiene un record 8-0 perfecto en finales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Rafael Nadal, campeón de 2009, ha encontrado una gran consistencia en Melbourne. El español solo ha perdido antes de los cuartos de final una vez desde 2005, y ha conseguido cuatro subcampeonatos.

Dos jugadores a tener en cuenta son el No. 3 del mundo Dominic Thiem y el No. 4 del mundo Daniil Medvedev. Thiem sumó su primer título de Grand Slam en el US Open de este año, y anteriormente había alcanzado tres finales Majors. El austriaco estuvo cerca de lograr un gran avance en el Abierto de Australia de 2020, donde empujó a Djokovic a un quinto set en el partido por el campeonato.

Medvedev terminó la temporada en plena forma. El ruso levantó el trofeo más grande de su carrera en las Nitto ATP Finals, donde se convirtió en el primer jugador en vencer a los tres mejores jugadores del Ranking ATP en el evento de final de temporada. La mejor racha de Medvedev en un Major llegó en el US Open 2019, donde llegó a la final.

Novak Djokovic durante un partido en el circuito de la ATP/EFE

El seis veces campeón Roger Federer está también en la lista de inscritos. La estrella suiza compitió por última vez en el Abierto de Australia de este año debido a una lesión en la rodilla, que requirió dos cirugías.

98 de los 100 mejores jugadores en el Ranking ATP están inscritos en el primer Major de 2021, y todos los miembros del Top 50 están listos para competir. El torneo se llevará a cabo del 8 al 21 de febrero debido al COVID-19, pero no obstante, el director del torneo, Craig Tiley, dice que los organizadores están listos para albergar otro evento emocionante.

Defending champion ���� @djokernole will pursue a ninth @australianopen crown �� — ATP Tour (@atptour) December 26, 2020

Si Novak Djokovic permanece en la cima del FedEx ATP Ranking en la primera parte de la temporada, romperá el récord de Federer de 310 semanas en el No. 1 el 8 de marzo. Más allá de eso, intentará establecer un nuevo récord de siete finales de año como No. 1. El dueño de 17 títulos de Grand Slam tratará de cerrar la brecha con el récord de 20 de Federer y Nadal. El jugador de 33 años también buscará construir sobre su récord de 36 títulos ATP Masters 1000, que lo tiene solo uno por delante de los 35 de Nadal.