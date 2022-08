Novak Djokovic podría caer posiciones en el ranking por su ausencia en el US Open

Este jueves Novak Djokovic confirmó que no participará en el Abierto de Estados Unidos este año. Lo anterior por los protocolos de entrada al país norteamericano, mismos que exigen a los extranjeros contar con un esquema de vacunación complero contra el coronavirus.

En el caso de Djokovic, se sabe que ha decidido no ponerse la vacuna, situación que ya le dejó fuera del Abierto de Australia, aunque en ese momento con mayor polémica luego de que, inicialmente, la organización del torneo sí lo tomaba en cuenta y fue el gobierno australiano quien le deportó por no tener un esquema de vacunación.

En el caso del último Grand Slam del año, el pasado 12 de agosto se especuló que las autoridades sanitarias estadounidenses harían un cambio en la normativa Covid, pero esto no ocurrió. "Siento no poder viajar a Nueva York para participar en el US Open. Gracias por vuestros mensajes de apoyo. Suerte a mis compañeros".

"Me mantendré en forma y con un espíritu positivo hasta tener la próxima oportunidad de competir. Nos vemos pronto mundo del tenis", escribió en Twitter el tenista, quien ya en el pasado había aceptado que estaba dispuesto a perderse torneos por su falta de vacuna.

Bajará varias posiciones en ranking de la ATP

Tras perderse los Másters 1000 de Montreal y Cincinnati, con su ausencia en Nueva York, Nole no solo perderá la oportunidad de alcanzar a Rafael Nadal con 22 Grand Slams, sino que está en riesgo de quedar fuera de los primeros 10 lugares del ranking de la ATP, si se da una combinación de resultados.

El serbio se encuentra actualmente en el sexto puesto del ránking, pero con su ausencia en el último grande de la temporada perderá otros 1200 puntos, para una suma un total de 5200 no defendidos. Al noruego Casper Ruud, en el séptimo sitio, le bastará llegar a la tercera ronda para superar a Djokovic.

Te recomendamos leer

En cuanto al serbio, su reaparición será hasta el 14 de septiembre, en la fase de grupos de la Copa Davis de Valencia. Serbia debutará ante España, lo que significa que Novak se enfrentará a Carlos Alcaraz en el duelo de números uno. Mientras que en torneos de Grand Slam, habrá que esperar al 2023 para ver si le cierran las puertas en Australia o el gobierno modifica la normativa Covid.