Novak Djokovic terminará también el 2021 como el número 1, afirma Bajin

El reconocido entrenador alemán de origen serbio Aleksandar "Sascha" Bajin afirmó que Novak Djokovic ha mantenido la consistencia en su juego para terminar el 2020 como el número uno del ranking mundial de la ATP e incluso considera que tiene las condiciones para finalizar también el 2021 en la cima.

Novak Djokovic ha terminado el año en el top del tenis mundial por delante de Rafael Nadal, aunque se ha recortado con Dominic Thiem y Daniil Medvedev, en los primeros puestos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Es muy complicado adivinar quien acabará en los tres primeros puestos del ranking en 2021. Me voy a mojar... Creo que Novak Djokovic terminará el año nuevamente como número uno del mundo, por delante de Dominic Thiem y Daniil Medvedev", externó Bajin, que de esta manera saca a Nadal del podium.

En una entrevista para TennisNet, también analizó la actualidad que rodeaba a su incorporación con la checa Karolina Pliskova, Sascha Bajin esta vez habló del circuito masculino, haciendo hincapié en la mejoría de Alexander Zverev. Además, se mojó y confesó como acabará la clasificación en el año 2021.

Indicó que uno de los tenistas que más ha mejorado en estos últimos meses ha sido el alemán Alexander Zverev, que entre otras cosas ha conseguido llegar a su primera final de Grand Slam y ha logrado ganar dos títulos en este 2020.

"La evolución que ha tenido Alexander Zverev ha sido increíble. Estoy muy feliz por cómo le están yendo las cosas. Soy fan suyo y me gusta la forma de jugar que tiene. Espero que lo que consiguió en el pasado US Open le haya dado la confianza que necesitaba para hacer un buen papel en los Grand Slams", dijo Aleksandar Bajin

Mencionó que "Sascha es muy atlético para su tamaño y creo que aún puede mejorar muchas cosas, especialmente en pistas duras. Si consigue igualar el buen nivel de tenis que ha logrado en este segundo tramo del año, puede pelear por estar nuevamente en la zona alta de la tabla clasificatoria".

En cuanto al podium en la modalidad femenina, el alemán se fijó en su pupila: "Si no digo a Pliskova en primera posición, me pegaría un tiro en la pierna (risas). Diría que Karolina acabará primera y creo firmemente que puedo ayudarla". "Me da igual quién esté en el segundo y tercer lugar. Solo me importa el primer puesto del ranking y espero que mi jugadora esté ahí. Espero no sonar un poco engreído", externó entre risas.