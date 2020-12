Novak Djokovic y Roger Federer, rivalidad en turno desde el 2006

Serbia.- Uno de los roces más complicados que pueden vivir varios de los tenistas en el mundo es no poder compaginar con sus diversos colegas y rivales en alguno de los torneos celebrados en toda la temporada, y algo así ocurre en la actualidad entre Novak Djokovic y Roger Federer.

Dos de los jugadores de tenis que están dentro del top 5 del ranking mundial del ATP, han estado con diversas indiferencias que a la fecha se mantiene entre los dos miembros. Pero qué ha pasado, cómo surgió la problematica entre ambas personalidades, aquí un poco del origen de esta rivalidad entre Novak Djokovic y Roger Federer.

Hace varias semanas, el alemán Boris Becker, ex entrenador de Djokovic confirmó que tanto Nole como Federer no logran entrelazar una buena vinculación, uno con el otro, y esto se sucitó cuando el serbio enfrentó a Federer en la anterior Copa Davis del 200. Djokovic con apenas 19 años perdió frente al suizo por diversas lesiones presentadas, que no fueron del convencimiento del veterano.

Situación que no apreció el señor padre de Novak, Srdjan Djokovic, que criticó al tenista suizo por haber faltado el respeto a su hijo, cuando explicó la dificultad que atravesó en aquella confrontación en Moscú, Rusia al decir que tuvo problemas en su tabique Nasal y no lograr respirar en su ámbito.

Home sweet home pic.twitter.com/26ZjRtPi94 — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 3, 2020

No fue todo, puesto que dos años después, Roger presentó una segunda complicación con los familiares del serbio en plena contienda, en ronda de semifinales del Master 1000 de Montecarlo en 2008, al ser Federer quien expusiera su molestia por una mala señalización en su contra, de tal forma que recriminaron su euforia y actitud, idéntico que no respondió con palabras pero si con gestos de seriedad.

Una más que afectó a varias personas por parte de Novak, fue en esta última década, entre el 2013 y 2016 cuando estuvo presente como el mejor jugador de tenis al estar en el pico del ranking mundial, sin embargo, entre las tres temporadas, Djokovic no pudó defender su plaza ante su sombra, el escocés Andy Murray que lo hizo descender y él, convertirse en el nuevo monarca del ATP.

Ocasionando que no tuviera la cabeza enfocada y decidir el despido de todo su equipo en general, entre ellos Boris Becker. Por el momento Djokovic recuperó el primer puesto del ranking mundial, mientras que Roger Federer terminó el año en la 4ta posición al no tener mayor participación por el riesgo de contagio por Covid-19.