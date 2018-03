No me siento bien al jugar de esta manera: Djokovic

Miami, Florida.- El día de ayer se dio uno de los resultados más sorpresivos en la jornada del deporte blanco, luego de que el tenista serbio Novak Djokovic cayera eliminado en el Masters 1.000 de Miami en la segunda ronda, ante el francés Benoit Paire por parciales de 6-3 y 6-4.

#Miami | R2



¡SORPRESA! Paire (47) eliminó a Novak Djokovic (12) !



Benoit se impuso por 6-3 y 6-4



pic.twitter.com/weFM40TZyF — Doble Falta (@DobleFaltaOk) 23 de marzo de 2018

Novak Djokovic de 30 años de edad, ha sufrido para regresar a un nivel óptimo luego de estar parado casi medio año por una lesión en el codo, sin embargo, por más que intenta ponerse a tope aún no encuentra la forma de hacerlo y a lo que ha visto en sus últimas apariciones después de la inactividad, parece que no lo encontrará pronto.

El futuro de Novak Djokovic está más gris de lo que pensábamos. Después de caer en su debut de Indian Wells con Taro Daniel, hoy se despide de Miami frente a Benoit Paire (63 64). El problema ya no son las lesiones pic.twitter.com/OURb2dPqiB — Fernando Murciego (@fermurciego) 23 de marzo de 2018

Es por eso que ante una nueva derrota en este inicio de temporada 2018, el serbio ha aceptado que no ha sido el regreso que esperaba, por lo que no le queda otra más que seguir trabajando y tratar de mejorar con el fin de regresar a los primeros planos en el mundo del tenis.

No me siento bien al jugar de esta manera. Me encantaría jugar como quiero. Es algo imposible en este momento. Perdí ante un jugador superior”, explicó el tenista serbio tras un nuevo fracaso en su carrera.

El tenista Novak Djokovic que hasta ahora solamente ha disputado seis partidos en lo que va de la temporada está consciente en que llegará a la gira de tierra batida con un estado anímico golpeado luego de sus tropiezos y de no poder jugar como quisiera, es por eso que pidió paciencia ya que no regresar a su máximo nivel por el momento es casi imposible.

Novak Djokovic realizó su máximo esfuerzo pero no pudo ante Paire / AFP

El balance de Djokovic en estos seis encuentros que ha disputado en la temporada son tres victorias y tres derrotas. En el abierto de Australia, salió con la mano en alto ante Donald Young, Gael Monfils y Albert Ramos, sin embargo posteriormente cayó ante el coreano Hyeon Chung, finalista del certamen, para después perder frente a Taro Daniel, y ahora frente a Benoit Paire.

Novak Djokovic se despide, de nuevo, en un estreno. El serbio ha caído en Miami ante el francés Benoit Paire (6-3 6-4) pic.twitter.com/aGzswHICvj — David Sánchez (@DASanchez__) 23 de marzo de 2018

Ahora pese a estar en un nivel por debajo de lo esperado, el tenista se enfoca a seguir preparándose para lo que viene y así poder ir mejorando. "Amo este deporte. Hay mucha gente que me apoya. Desafortunadamente no estoy al nivel que me gustaría. Pero así son las cosas. La vida sigue”.