Novia echa a perder el fichaje de Kaepernick

Estados Unidos.- El quarterback Colin Kaepernick, ya no ve lo duro sino lo tupido, ahora, cuando parecía que ya iba a encontrar acomodo en algún equipo de la NFL, especialmente con los Cuervos de Baltimore, todo se le vino abajo y sigue sin conseguir trabajo en la mayor liga de futbol americano de los Estados Unidos.

La novia del jugador Nessa Diab, compartió una publicación en su cuenta de Twitter en donde se comparaba una foto de Ray Lewis abrazando con Steve Bisciotti a una escena de la película "Django Unchanged", el actor Samuel L. Jackson quien hacía el personaje de esclavo leal, abrazaba a su amo cruel, que personalizaba Leonardo DiCaprio, situación que no cayó nada bien en Baltimore.

El legendario ex linebacker Ray Lewis, fue quien dio detalles del por qué el ex jugador del equipo de los 49ers de San Francisco no firmó contrato con los Cuervos de Baltimore. "Estábamos cerca de firmar un contrato con él. Steve Bisciotti dijo, 'yo quiero escuchar a Colin Kaepernick hablar y que me deje saber que quiere jugar futbol americano. Pero eso nunca ocurrió porque vimos la foto al siguiente día", expresó.

"Su novia sale y pone este gesto racista y no sabe que estamos en las oficinas tratando de firmar a este tipo. Steve Bisciotti lo dijo: '¿Cómo vas a crucificar a Ray Lewis cuando es el que está empujando a favor de Colin Kaepernick?'", indicó.

De acuerdo con el portal de ESPN, el Twitter de la novia de Kaepernick data desde el pasado 2 de agosto y a partir de ese mismo momento fue cuando el conjunto de los Cuervos de Baltimore decidieron mejor dar marcha atrás a la contratación del jugador.



Lo que nos queda claro es que además, Colin se encuentra sin equipo debido a sus constantes manifestaciones en contra del maltrato de los afroamericanos en Estados Unidos. Cabe recordar que previo a un encuentro de pretemporada el año pasado, el jugador se arrodilló durante el himno nacional en señal de inconformidad ante los hechos ya mencionados.