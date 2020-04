Nueve detenidos en el Caso Osasuna por corrupción deportiva

#LevanteUD ��



Comunicado del ex granota Xavi Torres tras ser condenado a un año de prisión por delito de corrupción deportiva en “Caso Osasuna”



“...no puedo ocultar mi sorpresa. No entiendo que se me condene por la comisión de un delito que en ningún caso he podido cometer...” pic.twitter.com/Evdr0t7s9S