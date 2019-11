Nuevo pleito entre Nico Castillo y David Faitelson

Ciudad de México.- Las redes sociales son un arma de doble filo, y en este caso David Failtelson sabe de que se trata. Con su forma de ver los deportes y la pasión que lo caracteriza no tiene el mínimo pudor en decir las cosas aunque esto no le guste a varias personas. En esta ocasión se refirió al futbolista de las Águilas del América, Nicolás Castillo que con el bajo rendimiento y que además puede perderse la Liguilla por una lesión ha decidido dedicarle un tuit.

En la publicación se puede ver que el periodista arremete contra el chileno por haber sido uno de los jugadores más caros en la plantilla de los de Coapa pero que hasta el momento no ha dado los resultados esperados.

"El futbolista más caro del América y uno de los más caros de la Liga MX, llega lesionado a la liguilla. Si Nico Castillo tuviera un poco de vergüenza, devolvería parte de lo que se ha embolsado. Aunque creo que, difícilmente, conozca "la vergüenza", escribió David.

El futbolista más caro del América ++y uno de los más caros de la Liga MX++ llega lesionado a la liguilla. Si Nico Castillo tuviera un poco de vergüenza, devolvería parte de lo que ha embolsado. Aunque creo que, difícilmente, conozca “la vergüenza” … — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2019

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, algunos en apoyos al periodista y otros más defendiendo al jugador de las Águilas. No tardó mucho tiempo cuando Nico Castillo respondería la publicación pero lo haría en su cuanta de Instagram pues aclara que no tiene Twitter.

En su respuesta el chileno no se guardó nada y fue directo "Vergüenza deberías de sentir al hablar de todo pero no saber prácticamente de nada; por enésima vez: que fundamentos tienes para hablar de deportes si nunca los haz practicado?" fue lo que puso en su primera respuesta.

Para la segunda respuesta fue un poco más ofensivo, "Cuando fui a tu canal, no fuiste capaz de decirme nada a la cara... me pediste una entrevista con la cara de marrano triste que tienes, siempre serás un cagón porque no dices las cosas en la cara! No sabes de nada y hablas como si supieras de todo"

Pero esto no quedaría ahí pues momentos después Faitelson respondería de nuevo dejando en claro que no habla nada más por hablar y mostró los números de Castillo desde que llegó al América.